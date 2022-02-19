自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華一直以來就爭議不斷，當時連千毅因鄧佳華找工作不順，便決定提供「包吃包住」的工作機會，聘請鄧佳華加入團隊；而在加入「直播界天王」連千毅的團隊後，鄧佳華的話題更是只增不減，最初頻頻誇工作待遇良好，但兩人良好的合作關係並不長久；因無預警離職的原因促使兩人鬧翻後，連千毅當場氣得怒喊要封殺對方，並揚言提告，同時向他求償2000萬違約金；聽聞鄧佳華以0片酬進入AV界的消息，連千毅更是無奈表示「真的是很悲哀，捐精的錢都比他多」，事過境遷近日(17)連千毅也接受《觸mii 》專訪分享他最新看法。

連千毅隔空喊話鄧佳華如果發展不下去，公司願意接納他。(圖/截取自挖新鮮臉書)

鄧佳華成人片處女座《華根初上》第一季在完整版上線時，就引起許多網友暴動，高流量更是讓平台一度當機，近日鄧佳華也對外宣布《華根初上》第二季已經拍攝完畢，但討論度及話題性卻已經不如以往；而連千毅日前接受《觸mii 》專訪問時也隔空喊話鄧佳華，如果在AV界發展不下去，公司很願意再次接納他。但之前公司該有的態度也是要表態，並說道「如果在外面沒有賺到錢或是發展得不好，自己願意海納百川」，若對方願意回來請求工作機會，大家講好的話自己也會很寬容。

觀眾對《華根初上2》的新鮮感已經減退不少。(圖/截取自連千毅、鄧佳華臉書)

而針對鄧佳華近期討論度低，連千毅認為，因行業關係包裝是需要花錢以及題材，AV會成熱門話題也只是一時的，在《華根初上》第一季播出時，觀眾會因為新鮮感想要去做觀看，但在第二部時，觀眾的新鮮感就已經減退了不少；而鄧佳華後續的發展性，就需要看第二部的流量及片商的滿意度，如果片商不滿意，自然未來也不會有什麼收入。

雖然當初鄧佳華無預警退出公司引連千毅不滿，但現在兩人的合作關係看似已經突破冰點，究竟兩人未來是否會繼續合作，也讓大家感到相當期待後續發展，是否有機會再度合體。