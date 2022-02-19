國民黨文傳會副主委林家興質疑，蔡政府高舉「抗中保台」，使得出版社、學術界人人心中彷彿有「小警總」，對文稿進行自我審查。（摘自林家興臉書）

中國大陸作家曹雨在台灣出版《激辣中國》新書，未料，書中的「大陸」全被置換成「中國」，出現「哥倫布發現新中國」等字句，發行該書的麥田出版社緊急發出道歉聲明，並承諾下架回收重製。國民黨文傳會副主委林家興質疑，蔡政府高舉「抗中保台」，使得出版社、學術界人人心中彷彿有「小警總」，對文稿進行自我審查。

曹雨昨在臉書揭露，他的新書《激辣中國》在台灣出版，但書中所有「大陸」都被機械替換成「中國」，但書中所用的「大陸」其實都是continent，指的是新大陸、歐亞大陸之類的內容，如此一改，書中竟出現「哥倫布發現『新中國』」等離譜的錯誤痛批根本沒有職業操守才做得出來這種事。

麥田出版社今天發出公告緊急道歉，坦承因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。

對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，這樣的竄改在文字層面並非有意識挑選的竄改，而是如同word文件「全部取代」的功能一樣，忽略文意脈絡、不分青紅皂白地將所有「大陸」置換竄改為「中國」，包括絕大多數是意指「地表巨大陸塊」的「大陸」，這本身就是一個非常不專業且粗暴的行為。

林家興說，除了震驚與譴責出版社的不嚴謹甚至粗暴，更應該深思為何會有這樣的舉動，如今要稱呼對岸是大陸、中國大陸還是中國，這在台灣雖然有一些分歧，但大致上大家都能尊重與包容彼此的意見。然而，此次曹雨所稱應該是「言論自由的台灣」，卻看到出版社以粗暴方式竄改置換內容，為何出版社的編輯不希望用「大陸」稱呼中國？

林家興質疑，究竟是出版社編輯自己的私心？還是整間出版社既定的政策？而這樣的意識形態審查，又是受到誰的指使與影響？他認為，在今天已經民主化的台灣，不分黨派顏色都應該譴責這樣的行為。

他指出，當今執政的民進黨政府也應該反躬自省，當執政者不斷高舉「抗中保台」的意識形態指導，使得出版界、學術界人人心中似乎都有一個「小警總」，對文稿進行自我審查。過去民進黨所批判的那些舊時代行為，似乎在自己當政之後用得也是得心應手，如此作為，是否對得起自己的創黨精神與台灣人民的期待？

他表示，如果發現新中國的可以是哥倫布，那麼要阻止台灣重新走向威權與文字審查，應該也只有依靠在野黨以及廣大的台灣社會人民起身反對與發聲了。捍衛可以使用「大陸」兩字的權利，正是在捍衛台灣的民主。