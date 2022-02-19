警方從監視器找到撿拾到作品機車騎士。（民眾提供／吳敏菁彰畫傳真）

去年拿下韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」金獎的彰化畫家陳炳臣，在農曆春節期間，不眠不休完成新作品「銀杏曦春」準備再度前往韓國參展， 2月8日將作品拿到郵局寄送後，作品竟無端蒸發，郵局也找不著，研判上郵車時車車門沒關妥掉落，陳炳臣17日報案，警方調閱監視器，找到騎機車，撿拾到該畫作的男子，失和復得陳炳臣很開心，不僅不追究，還想包紅包給撿到男子，警方則將男子以侵占罪移送

。

要到國外參展作品到彰濱郵局寄送後竟然丟失，掀起關注，郵局表示，依照《郵政處理規則》65條規定，掛號寄件5公斤以下者，最多只能賠償575元；陳炳臣因心血結晶的作品遺失，心情大受打擊，強調不是賠償問題，就是想找回畫作。

鹿港警分局受理後，調閱郵政運送路線的路口監視器，還針對運送沿路商家細心查訪，在繁多影像中，赫然發現，運送包裹的車輛因後車門未緊閉，物品掉落，剛好一名男姓機車騎士，路過看到路旁有金黃色捲筒，順手撿起來帶回家。

警方透過機車的車牌系統查詢， 18日晚間20時許找到撿取畫作男子，男子表示隨手撿起，根本沒拆封，不知道是什麼東西。本來就想物歸原主了。警方隨即陳炳臣領回，撿拾男子則依刑法侵占遺失物罪嫌，移送地檢署偵辦。

「太感謝了，心情如洗三溫暖」 陳炳臣說，作品丟失，已經追了幾天，報警是最後防線，希望作品不要被利用，既然找到了，作品也沒有遭受破壞，不會追究相關責任，「感謝偵查隊，天佑台灣」，也謝謝撿到騎士，讓作品保存完好，偵查終結之後，會包紅包送給他。