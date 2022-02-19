知名女直播主丟丟妹（李明珊）不甩被網友爆料其父親開賭場、被搶千萬元，昨（18日）晚間照常開直播賣貨，並邀請男演員禾浩辰、蔡凡熙宣傳新戲《我家浴缸的二三事》，丟丟妹不但狂問辛辣問題，還要他們在鏡頭前激吻，遊走限制級的畫面一刀未剪大放送，一度狂吸1.7萬網友觀看。

丟丟妹昨（18日）晚間開直播，這是她爸爸被搶劫後首次公開露面，只見她化著淡妝，身穿無袖背心和短裙，露出修長美腿，全程笑瞇瞇，心情看似不受風波影響。當晚的嘉賓還有禾浩辰、蔡凡熙，由於他們想宣傳的新戲有男男戀元素，丟丟妹下猛藥，狂問一連串有顏色的問題，像是「誰比較硬」、「誰比較長」、「誰最愛吃鬼鬼」等，讓禾浩辰、蔡凡熙不知所措，笑得有點尷尬。

重頭戲來了，丟丟妹先是坐在正在伏地挺身的禾浩辰背上，狂誇男方體力很好、很羨慕其女友，擔任導演開劇本時，還要求兩人演出男男激吻的喬段，讓禾浩辰、蔡凡熙超害羞，猶豫了一陣子才豁出去，蔡凡熙霸氣地抱著禾浩辰的大腿，另一手托住其臀部，禾浩辰則勾住蔡凡熙的脖子，開始借位激吻，但有點站不太穩，蔡凡熙的身體不斷抖動，畫面令人想入非非，禾浩辰笑喊：「亂抖動欸！」丟丟妹也大叫：「為什麼在抖？」搞笑又有效果的演出一度有1.7萬網友同步看直播。

丟丟妹被爆開賭場的父親遭劫千萬後，昨（18日）在臉書粉專PO長文回應：「針對媒體報導『靠北直播主』丟丟妹家人的事情，目前相關單位和司法已處理，『一切暫不對外說明』。」並強調該事件跟無限期停播沒有關聯，停播的原因是體恤員工才放假到14日，鄭重警告不法的爆料人士勿混淆視聽，已請相關單位追究到底。

同時，丟丟妹也保證不實爆料不會影響直播和出貨問題，新的一年將會繼續投入直播、節目、podcast和公益活動，把歡樂散播給社會。