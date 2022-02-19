美國總統拜登咬定 俄羅斯決定侵略烏克蘭

儘管莫斯科聲稱部分撤兵，但美國總統拜登咬定，俄羅斯總統普丁已打定主意，要入侵烏克蘭。不過，他仍認為，還有外交斡旋空間。

據CNN新聞網18日報導，專門研究美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage）說，克宮對烏克蘭的行動基本上有3套劇本：

1.公然侵略，這反映在俄羅斯在烏克蘭周邊和白俄羅斯境內集結大軍上。而俄軍一旦這麼做，將動用空中和地面部隊，再加上網攻，從東，北和南部進行大規模入侵。

瓜分烏克蘭：俄羅斯牢牢掌握克里米亞，控制東烏克蘭大部分地區，甚至控制黑海通道後，烏克蘭將變成內陸國，經濟進而陷入困境。隨著時間過去，烏克蘭將逐漸被俄羅斯併吞，或形同殖民地。

Breaking News: The U.S. has intelligence that President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine and target the capital Kyiv, President Biden said. https://t.co/ugjStlEgVh — The New York Times (@nytimes) February 18, 2022

This is bad. All Russian media is reporting that there was an explosion to a gas pipeline in Luhansk. The fact that it is breaking across all Russian media is not a good sign pic.twitter.com/hNg6SqDouj — Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) February 18, 2022

烏克蘭人紛紛逃離烏東

改變烏克蘭政權：推翻政府，或以親俄傀儡取代現任政府，甚至摧毀政府，然後撤軍，讓烏克蘭淪為失敗國家。但這對俄羅斯來說並不容易拿捏，因為俄烏是鄰國，但這將達成俄羅斯阻止烏克蘭融入西方軍事和經濟架構的最低目標。

迫使烏克蘭求和：俄羅斯可能威脅，會進行前所未有的破壞，直到烏克蘭政府要求停止戰鬥，並願同意俄羅斯的條件為止，而這條件將會是宣布烏克蘭保持中立，或基輔同意，不和歐洲及美國進行軍事合作。

2.以切香腸式手法對付烏克蘭。俄羅斯可能不會入侵，而是發動切香腸攻勢，進行規模日益強大，但俄方會公開否認的網攻，在烏克蘭邊境維持已對烏國經濟產生負面影響的駐軍，並在烏東對領土進行蠶食鯨吞。

這或許有助於俄羅斯逃避西方制裁，而目前這制裁已與俄軍公然入侵烏克蘭掛鉤。這劇本的邏輯會對烏克蘭政府產生與日俱增的壓力，並使烏克蘭人心生有增無減的恐懼，使民眾愈來愈認為，事情只會變得更糟。

同樣的，這會迫使基輔接受俄羅斯的條件，並阻止它再傾向西方。

3.永久性施壓。俄羅斯可能會沒完沒了，像近兩個月般，經年累月，持續以大規模戰爭來威脅，讓華府和歐洲國家以為，戰爭隨時可能爆發。而這背後的邏輯在於，對俄羅斯來說，無論在經濟或軍事上，相關成本相對低，但可能會讓西方筋疲力竭。