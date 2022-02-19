市長魏嘉賢（中）與賽事代言范幼幼登台歡迎選手熱情參賽。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

新台灣人文教基金會董事長金溥聰也報名挑戰小馬，並應邀為全馬及半馬鳴槍開跑。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

在比賽現場，可以看到推著嬰兒車或帶著寵物一起參賽的溫馨畫面。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

受疫情影響，花蓮太平洋縱谷馬拉松延至今天開跑，冷氣團今南下，氣溫驟降，花蓮下起雨，但7千名選手仍依序來到美崙田徑場，從193縣道出發，選手沿兩潭自行車道一路往南，享受花蓮山海美景。太平洋縱谷馬拉松是極具魅力的長跑賽道，也是透過體育結合觀光的賽事，每年報名人數都刷新紀錄，選手都大讚：「真是最美賽道」。

賽事結果，其中全馬男子組冠軍由張景敦以2小時41分25秒66拿下，全馬女子組由劉素雅以3小時6分2秒54奪冠，兩人各獲3萬元獎金。

原訂去年舉辦的2021太平洋縱谷馬拉松因疫情影響延至今年舉辦，這項賽事由花蓮縣政府、花蓮市公所及花蓮市民代表會指導，花蓮市體育會主辦，逾7千人參賽。因應防疫規定，選手報名時須附疫苗施打紀錄小黃卡，今入場時在工作人員協助下完成掃實聯制、量測體溫及酒精消毒，選手跑步均要求必須戴上口罩。

今年的賽事包括全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里、視障組。起點皆由美崙田徑場旁的海岸路起跑，一路都有山海相伴，讓跑者邊跑邊欣賞獨特的賽道美景，清晨四點多，已有選手來到美崙田徑場，期待賽事的開始。

花蓮市體育會理事長邱郁哲表示，這兩年受新冠疫情衝擊，許多人未能好好享受出遊的樂趣，透過太平洋縱谷馬拉松賽事，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，愛上花蓮。

市長魏嘉賢表示，太平洋縱谷馬拉松還有一大特色，就是獎牌每年以不同鄉鎮特色為設計，像是前幾年的壽豐鄉海洋公園、花蓮市東大門夜市等，今年則以富里鄉為主視覺，獎牌設計納入金針花、富里火車站米倉造型。另外，選手運動服由國內知名BATIS微機能運動生活服飾提供。

這場賽事也獲得觀光、名產業者支持，憑選手號碼布可免費進入遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐休閒農場、慶修院、松園別館、石雕博物館等，理想大地渡假飯店還可免費搭乘遊艇，詳情可上官網查詢。

雖然氣溫驟降，在陰冷的天氣裡，在小馬、迷你馬中，還可以看到推著嬰兒車或帶著寵物一起參賽的溫馨畫面，今年報名視障組全馬有兩人，也有輪椅族的朋友挑戰自己的毅力，他們的精神獲現場選手給予激勵掌聲。

太平洋縱谷馬拉松各組名次：

全馬42公里男子組前五名：張景敦、陳永慶、蘇志濱、林福勝、涂憲忠。

全馬42公里女子組前五名：劉素雅、邱麗卿、方巧玲、周秀琴、郭麗文。

半馬21公里男子組前五名：周賢峰、施育佐、林秋杰、谷建宏、巫祥生。

半馬21公里女子組前五名：游雅君、楊喬筑、姜媚庭、游雅婷、許靜怡。

小馬10公里男子組前五名：宋子銘、宋俊彥、蔡世傑、胡智樺、洪柏青。

小馬10公里女子組前五名：江慈筠、張智雯、廖幸瑜、黃詩涵、周曉芳。