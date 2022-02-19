農曆新年剛過，新的一年正式展開，塔羅牌老師艾菲爾分享2022上半年「富貴逼人」的4個星座，包括雙魚座、牡羊座、水瓶座、射手座，他們不論是正財還是偏財，運氣都很好，第一名的雙魚座在三星加乘下，還能得到2022年上半年最吸金的體質。

第四名、射手座

2022上半年，金木聯手進駐射手座的偏財宮位，偏財運爆棚的你，有可能隨時走在路上都能撿到錢、投資已久的項目大開紅盤、友人歸還一筆為數不小的欠款、他人饋贈你的精品禮物、抽獎活動頻頻中獎、讓你一時之間被滿滿財氣淹沒，連睡夢中都有好心情。下次當你要將錢招來身邊的時候，記得這份被財氣淹沒包圍的感受，就能與你即將要賺來的錢形成連結，自然而然不需要太費力也能將財氣招來身邊。

第三名、水瓶座

2022上半年，水瓶座的玄秘宮與命宮有金星眷顧，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，不但將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友，平常工作表現就亮眼的的你，相當懂得經營人脈、加上你不斷地精進工作技能的努力，這讓你在2022上半年有機會升官加薪、或者被高薪請調到夢寐以求的職位及部門、甚至是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司，給你超乎預期的挖角條件，讓你想拒絕都難。這段時期，建議你多做點公益或是捐點小錢給需要的人，綿延你的好運及財氣，並且正向循環再回到你身邊。

第二名、牡羊座

2022上半年，牡羊座的命宮有象徵好運的金木攜手發威，更有火星回歸，這段時期你的好運銳不可擋，運勢步入佳境，原本就充滿熱情、行動力十足的你能量滿溢、變得更加有衝勁，因此吸引來過去你曾幫助過的人回頭成為你的貴人，在你的工作或事業上投下資金，使你有機會升級生財工具、或是為你牽線富貴人脈，讓你獲得實現夢想藍圖的資源，加上原有工作的業績獎金、分潤抽傭，你的口袋一時之間塞得滿出來。記得身邊若有從前的舊識出現，要好好把握，噓寒問暖、請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。

第一名、雙魚座

2022上半年，雙魚座的守護星海王星持續發揮擴張的能量、加上金星木星照臨財帛宮位，三星加乘的幸運能量讓你成為2022年上半年最吸金的體質，原有的工作與事業得到金主挹資、或是心懷創業夢想的你得到門路與資源、也可能是曾被同業搶走的客戶回頭找你合作，甚至加碼合作資金，使你在上半年數著業績分紅獎金數到手軟，或者有機會得到遠親致贈的房產，此時的你完全就是人生勝利組。金錢對你來說就有如呼吸一樣自然，記得對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係。