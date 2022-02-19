民進黨新北市議員第二選區（林口、五股、泰山區）英系參選人陳霖翰宣布參選後，父親前林口鄉長陳建財過往事蹟屢遭翻出，他今日宣布退出民進黨初選，目前該區除現任議員賴秋媚，參與競爭的還有新人湧言會李宇翔與蘇系黃韋鈞。

陳霖翰在臉書指出，從小受父親耳濡目然，志在從政服務五泰林鄉親，2021年初決議投入五泰林區的市議員初選，無論站街頭口或鄉親客廳會，與鄉親的面對面接觸，感受到鄉親對在地的期許，使命更大。

但「初選的鬥爭十分險惡」陳霖翰說，不只是他飽受攻擊，甚至已經退出政壇的父親也被波及，令他十分不捨。父親是一個老派的政治人物，對林口有強烈的情感，對朋友更是惜情，不管是哪一個黨派、來者是客，總是熱情的招待，也留下很多回憶，但父親這些紀錄，卻被無限放大扭曲詮釋，對他及對父親更是傷害。但是因為一些照片被看圖說故事造成誤解，他感到很抱歉。

陳霖翰說，他們家族沒有在中國有任何的投資，也沒有從事任何兩岸的經貿活動，在輿論的獵巫與貼標籤下，更難解釋清楚。但有人說應該透過選戰來證明清白，他選擇不參選，讓塵埃落定，方能看清來時路，也能讓真相還原。

陳霖翰說，或許他在民進黨不夠久，為台灣的付出也還不夠多，他決定不參與本次黨內初選，但會用未來的時間，在台灣民主的道路上學習與付出，相信未來，會以更成熟，更大熱情，來回報支持的鄉親。雖不參選，但他會永遠都在。