苗栗縣士子開中門活動舉辦以來的第1對夫妻檔博士江耕宇、李雅雯。（謝明俊攝）

苗栗士子開中門，士子依序向文昌帝君致敬。（謝明俊攝）

苗栗縣士子開中門活動，苗栗縣長徐耀昌偕同民代、官員一同由中門進入大殿迎接士子。（謝明俊攝）

苗栗縣士子開中門活動，19日上午在苗栗市文昌祠舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣士子開中門活動，今年共有30名優秀士子獲選參加。（謝明俊攝）

苗栗縣士子開中門活動，今年共有30名優秀士子獲選參加。（謝明俊攝）

苗栗縣士子開中門活動，30名優秀士子依序披上紅綵祝賀。（謝明俊攝）

邁入第16屆的苗栗縣士子開中門活動，19日上午在苗栗市文昌祠隆重舉行，今年共有30名優秀士子獲選表揚，其中包括江耕宇、李雅雯博士夫妻檔等在內的10位博士，和20名通過高考、特考士子，苗栗縣長徐耀昌非常重視文風，期勉眾優秀士子成為後進榜樣，繼續讓苗栗發光發熱。

今年獲選的30位優秀士子中，江耕宇是台大生命科學系博士、妻子李雅雯則為國防醫學院生命科學研究所博士，兩人當年是同在中研院實驗室相識後決定互託終生，互相砥礪先後拿下博士學位，夫妻共享榮耀，是今年士子開中門活動的亮點之一。

另一名年紀最長的優秀士子涂進財，原本在苗栗市公所任職多年，退休後效法古代「三蘇」精神，開始苦讀，終於獲得華梵大學東方人文思想研究所博士。另外，包括台大高分子科學與工程研究所博士謝政田等7名博士，都是國內知名國立大學理工學位博士，都非常難能可貴，更顯示苗栗子弟優秀表現不落人後。

今年士子開中門活動依例在苗栗市文昌祠舉行，一早就有許多求取考運順利的年輕人前來祭拜文昌帝君，苗栗市文昌祠中門兩側設有全台最大的石鼓，據聞，求取考運的士子們摸過石鼓後能有助考運。

士子開中門活動，首先由縣府官員們替優秀士子披上紅綵，以示祝福及恭賀之意，接著廟方擊鳴鼓鐘，打開中門，由縣長徐耀昌率領縣議員及眾官員進入中門後，分列兩側迎接優秀士子進中門，30名士子依序走進中門後，向文昌帝君神前鞠躬致敬，接著再過狀元門、分狀元餅、拔智慧筆等活動，期望能讓苗栗文風日益昌盛，代代相傳。