總統蔡英文日前出席經國七海園區開幕，正面肯定前總統蔣經國「保台」是當前人民最大共識，引起綠營內部炮轟精神錯亂。民間團體批評該園區為特務紀念館，盼政府勿討好少數人，而是聆聽台灣人心聲。

台灣教授協會、陳文成博士紀念基金會今天舉行「轉型正義與蔣經國歷史定位」座談會。陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，台灣在獨裁者蔣介石統治下，蔣經國就是「特務頭子」，導致許多民眾在白色恐怖期間不明不白遭關押、判死刑，因此經國七海園區是名符其實的特務紀念館。

台灣教授協會長許文堂指出，雖然很多人認為蔣經國有不同面向，但一但這個人變成違反人道的獨裁者、殺人者，好的面向一定會被歷史放在另一邊，進而成為謊言、殺人及獨裁而負責的罪名。

政治受難者陳婉真則說，台灣好不容易有了本土政權，但無法以正確方式建立基礎事實判斷與價值的，總統蔡英文曾提到「要由人民來做決定」，因此人民會繼續發聲，讓政府知道紀念獨裁者是不對的。

針對中正紀念堂的銅像議題，台灣二二八關懷總會理事長王文宏強調，一定要移除最大的威權象徵，而且三軍儀隊目前仍在銅像前，感覺像是在花費台灣人的納稅錢在保護什麼。