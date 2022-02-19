T1聯盟都已經來到下半場，新北中信特攻也都打了14場例行賽，但他們季前找來的資深控衛李學林，卻到現在都還沒有上過場，19日賽前積極復健熱身的李學林表示，「我真的很接近復出了，其實我也很想上場比賽，不想再當什麼吉祥物了！」

除了擁有輝煌的SBL、大陸CBA與ABL參賽生涯，李學林過往更是中華男籃的常客，不過自從2020年跟夢想家「和平」解約之後，他就沒在場上打過球了，去年8月底宣告跟中信特攻簽下兩年合約，卻在開季前夕的一場練習賽受傷了。

「當時左腳傷勢都差不多好了，沒想到開幕戰前幾天跟台銀的一場練習賽，我在撲救球的同時，被一名台銀年輕後衛壓到右腳，讓我到現在都在養傷，」李學林說，「不過我很接近要復出了，光哥(特攻總教練李逸驊)也希望我打幾場例行賽。」

其實在每場中信特攻的比賽賽前，都可以看到李學林率先上場復健熱身的認真模樣，確實感受到他很想回到場上打球的心情，「光哥雖設定我必須在季後賽健康出賽，但我也期望可以先打幾場例行賽動一動，當球隊吉祥物的感覺真的很不好。」

一旁跟李學林有著多年師徒情誼的李逸驊補充，「不是我不想讓學林趕緊上場，一切還是必須等到防護員同意才行，不過我同意學林說的，距離他傷癒復出的時間已經越來越近了，我也期待他可以上場帶領球隊這些小老弟。」