嘉義市長黃敏惠頒贈感謝狀給金石建設董事長柯建利。（呂妍庭攝）

「南興國中積分賽曁國小國中桌球邀請賽」今登場，請到東京奧運混雙銅牌選手鄭怡靜（左）到場與嘉義市長黃敏惠（右）一同開球。（嘉義市長提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府結合金石建設等民間力量扎根基層，先後在嘉北國小、南興國中、嘉義高中設立訓練基地，完善三級銜訓制度，今在南興國中舉辦首屆「南興國中積分賽曁國小國中桌球邀請賽」，共有全台56隊800多位選手參賽，並請到東京奧運混雙銅牌選手鄭怡靜到場與嘉義市長黃敏惠一同開球，不少小選手化身粉絲，紛紛要求跟台灣之光拍照。

2022年第1屆「南興國中積分賽曁國小國中桌球邀請賽」今、明兩天登場，黃敏惠親自到場為小選手加油，同時感謝熱愛桌球的金石建設董事長柯建利用心、用愛推廣桌球運動，是成就這場賽事成功舉辦最重要的一股助力。

柯建利從小對桌球運動充滿熱情，專注建築事業發展際，也連續舉辦金石盃全國桌球賽，並贊助學校球隊，就是要讓桌球的種子在嘉市生根發芽，柯建利說，他會繼續推動桌球，讓桌球如同棒球一樣，讓更多孩子能喜歡這項優質的運動，並打出好成績，成為嘉義市的驕傲。

教育處處長林立生說，從東京奧運台灣桌球拿下獎牌後，各界感受到台灣在桌球項目有無窮潛力，為推廣桌球運動，嘉市已建立三級銜訓制度，從基層培育優秀選手。南興國中校長柯博議也說，這是嘉義市首次由國中學校辦理全國性桌球賽事，報名參賽非常踴躍，藉由比賽交流，讓選手得以展現平日苦練成果。