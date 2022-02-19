大陸極目新聞用戶端19日報導，連日來，大陸媒體報導柬埔寨施亞努港（西港）發生包括「血奴」、綁架勒索、槍殺案在內多起惡性事件。當地不少中國人看來，這類新聞早已見怪不怪。「近期我知道的綁架案就有五六起，大家都人心惶惶。」張航說。

據柬埔寨媒體消息，1月31日，西港警方就逮捕了11名中國籍嫌犯。該團夥經常作案，實施綁架、敲詐和非法持有武器。

公眾號「西港日記」經營者「大弟」有6萬多粉絲，大多都是在柬埔寨的華人。他的公眾號裡，對於這類惡性事件有不少報導，「一開始，我也非常憤怒，但漸漸地我也快脫敏（麻痺）了。這類事件太多了。」

在西港打拚5年的阿禾也表示，當地惡性事件多發，讓他這個「老西港」也快堅持不下去了，「我認識的一個人，她也是被綁架勒索，可是（落網的）綁匪在她眼皮底下被釋放了。」

大弟也遭遇過一次險境，當時他作為仲介墊資幾千美金，幫一個包工頭辦理員工的簽證續簽，但是簽完之後，包工頭的項目停了，包工頭也不見蹤影，他被員工圍住逼上來要搶護照。「如果我不給護照，那些人可能就動粗了，最終我只是損失了錢。」大弟表示，在西港做生意的人也是絕對厭惡、抵制和譴責這些惡性事件的。

2018年，雲南人張家瑋在朋友的介紹下來到柬埔寨西港。張家瑋認為，只要你不接觸灰色地帶，在西港就是安全的。他表示，從2018年到西港，他和身邊的認識的人未接觸灰色地帶，便沒有遭遇過危險，「不要越過那條線，你不碰它，它就不會來找你。」

2020年，疫情的到來更加速了資金的撤離。據官方資料，2020年西港常住的中國人只剩約1.2萬人，比起2017年的7.8萬人，減少了約85％。「疫情來了以後，航班熔斷、缺少新鮮血液進來，資金也只在閉環裡流動。」張家瑋說。

「目前還留在西港的，大多是在西港有固定資產的，或者因為疫情原因滯留在西港的。」張家瑋就屬於前者，他手中還有物業，但租金的迅速下跌讓他目前的收入只能勉強維持不虧本。

自疫情以來，為了幫助在柬埔寨的中國人，張家瑋和同伴成立了柬埔寨華人慈善互助協會，主要是針對中國人的一些重大疾病的救助，「只要他是合法的在柬的華人，他不做灰色行業的，達到我們救助標準的我們都會説明。」張家瑋仍然看好西港未來的發展，他期待著疫情結束後，西港重新煥發生機。