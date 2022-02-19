霍芬海姆 吉奧吉尼奧·魯特 上一場攻進本賽季個人的第6球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[霍芬海姆 @ 沃夫斯堡][02/19(六) 22:30] [編號 680]

沃夫斯堡在冬季轉會窗簽進的前鋒 克魯澤Max Kruse上一輪以一記點球取得回歸後的第一個進球。風喬納斯 Jonas Wind 雖然轉會之後仍沒有進球，不過預計主帥 科費爾特 Florian Kohfeldt 仍會讓他在前線先發出賽；而上一場替補上陣而建功的 盧克巴基奧 Dodi Lukebakio，也許會取代 菲利普 Maximilian Philipp的正選位置。

霍芬海姆前鋒 克拉馬里奇 Andrej Kramarić 以及中場 馬可約翰 Marco John 已從新冠肺炎病毒中康復，完成隔離後回到訓練場，本週比賽可再候命。球隊本場比賽有2位主力被罰停賽，分別是中場 丹尼斯·蓋格 Dennis Geiger 及移後踢中衛的 格里利奇 Florian Grillitsch，或更需要 鮑姆加特納 Christoph Baumgartner 去調節球隊的攻守平衡。小將 吉奧吉尼奧·魯特 Georginio Rutter 上一場再有表現，攻進本賽季個人第6球。

沃夫斯堡持續有好表現，上一場2:0力挫法蘭克福後，累積連勝暫緩保級危機。霍芬海姆結束4連敗，以2:0擊敗近況不錯的比勒菲爾德，但本場比賽有兩名中場球員需要停賽，作客不值追捧。考慮到沃夫斯堡的進攻線新組合，仍在磨合階段；而霍芬海姆上仗保持清白之身，本場以總進球「小」為先選。

推薦︰ <足球>680 霍芬海姆 @ 沃夫斯堡 大小[總分] (小 2.5)；總進球數 (0-1 球)