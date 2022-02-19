大陸極目新聞用戶端19日報導，蘇州小夥子李林鵬（化名）到柬埔寨施亞努港（簡稱西港）淘金，被「網投」（「非法網路賭博」行話）園區裡的詐騙公司多次轉賣，因他不肯參與詐騙，最後被人定期抽血，淪為「血奴」生命垂危的事件曝光後，這座「衰敗的博彩天堂」，再受矚目。

極目新聞報導，2016年後，憑藉得天獨厚區位優勢和政策優勢，西港這座人口僅8萬海濱小城市，讓中國「淘金客」趨之若鶩。此後在禁賭令和新冠肺炎疫情雙重打擊下，這座小城又迅速衰敗，城裡的中國人從7.8萬減少至1.2萬。近日，西港惡性事件頻發，小城裡中國人人心惶惶。

2018年，經濟特區西港遍地機遇。一時間，大量資金湧向這座東南亞海濱小城，「淘金客」趨之若鶩，其中包括公眾號「西港日記」作者「大弟」。大弟印象中，2019年西港就是一個大工地，「城市很小，基礎設施非常差，路面都坑坑窪窪，小轎車完全不能行走。」「在這裡，每個人都很忙，每個人眼裡都放著光，真的是每天都在掙錢。」

「當時中國人形成了獨立圈子，中國人基本只做中國人的生意，房地產也基本在中國人之間流傳。中國人開的飯店，客人可能大部分都是同胞，中國圈子的物價比當地高很多，大部分本地人消費不起。」

大弟以為這些繁榮是真的，期待柬埔寨「小深圳」騰飛。而隨著園區一個個蓋起來，大弟才看到他火熱經濟後的隱憂。

「園區裡面基本是『網投』公司。」大弟說，西港雖然面積不大，卻是柬埔寨賭博業最繁榮的地區。根據2019年資料，柬埔寨有160多家持牌賭場，其中91家集中在西港。

極目新聞報導，「西港線下賭場和網路線上賭博盛行，所以就有大批中國人到了這邊做這些網路公司，從事這個產業。」在西港打拚5年的阿禾說。

「在西港，隨處可見賭場的廣告。」來自廣西的張航（化名）曾經跟著同鄉在柬埔寨做房地產生意，他眼見同鄉接觸賭博，把在西港的所有收入輸得精光，最後甚至把家人匯過來的回家路費也輸掉。張航表示，賭場是西港裝修最豪華、環境最好的地方，除了在賭場賭博，許多人都在賭場社交，「對於來西港務工或者創業的中國人來說，不少人因為精神空虛或他人引誘而走向了賭博，又因為賭博走向深淵。」

2019年8月18日，柬埔寨總理洪森發布針對「網投」的禁賭令，西港的「網投」業墜入寒冬。「但非法網上賭博沒有銷聲匿跡，仍有一些公司偷偷在做。」張航表示。

2019年8月18日「禁賭令」頒布後，湧向西港的資金浪潮開始退去。據媒體報導，2019年8月，有數萬中國人從柬埔寨回國，擠爆了直飛國內城市的航班。

「整個西港的市場，尤其是房地產土地交易的市場，以及一些正在建設的專案，一夜之間就停了。」大弟表示，他看到一餐館老闆已經談好了一個店，付了5萬美元訂金，說不做就不做了；還有一個包工頭宿舍樓都建好了，租出去了，但一下子黃了。

從那時起，他思想發生了深刻的轉變，開始意識到，此前西港繁榮假像的真正引擎仍是博彩業。