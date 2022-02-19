伸港鄉女代表陷入誹聞案，被女董座求償500萬元，法官判賠25萬元。（摘自臉書）

彰化縣伸港鄉陳姓鄉民女代表陷入官司，被建設公司陳姓女董座指控，多年前和先生視訊聊天，竟然脫衣解帶，擺出猥褻姿勢，事後還到家裡找先生大鬧，搞得人盡皆知，造成她精神損失，求償500萬，女鄉代辯稱未發生關係，影像是被竊取，法官判女鄉代應賠償女董座25萬元，可上訴。

陳姓女董座和丈夫結婚30多年，女董座向法官表示，2019年8月1日，女鄉代到家中指責先生又交新女友，玩弄她的感情，打開先生電腦才赫然發現3年來，女鄉代和先生視訊聊天

，不停傳送超越尺寸的猥褻照片，事後還鬧到家裡，搞得鄰里皆知，造成她精神痛苦。以配偶身分對女代表求償500萬元

。

女代表向法官表示，陳夫是花花公子，誹聞不斷，女董座都沒管過，她已離婚，是陳夫追她，兩人只是網交，沒有肉體關係，影片是被陳夫竊取，以此要脅交往。早在2017、2018年就因為選舉恩怨，這些照片都已經被公布於眾，本向警方提告妨害名譽，後來撤告，事情都超過2年了。

法官審酌陳姓女董座是建設公司董事長名下財產上億元，被告陳聿琦是鄉民代表、2019年所得80多萬元，對女董座求償50萬元較合理，且丈夫也是連帶賠償義務人，應分擔一半，判決女代表賠償25萬元。