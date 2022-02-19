火雞防寒害，雲林縣北港鎮「台雞店」讓火雞吹暖氣。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「台雞店」火雞業者陳炳炎，為了防範冬天日夜溫差過大，影響火雞生長或生病，斥資近百萬元裝設1套溫度控制系統，將雞場溫度控制在20度左右，陳炳炎表示火雞並不太怕冷，但面對未來日益嚴重的極端氣候，有必要超前部署，以減少損失同時控制品質。

中央氣象局發出低溫特報，19日起各地將明顯轉冷，農漁業須留意防寒害，除了沿海地區漁民防範虱目魚凍斃，火雞業者也不敢掉以輕心，裝設溫度控制系統因應，雞場內擺著2台加溫器，透過電腦控制，只要溫度低於20度。便自動啟動加溫。

陳炳炎表示，北港地區火雞養殖數量相當多，約有10餘萬隻，國外在感恩節、耶誕節、復活節都會吃火雞，國內主要是供應給火雞肉飯業者。火雞肉具有高蛋白質、高鈣質、低膽固醇、低鈉鹽等優點，是很好的健康食品，如何維持火雞穩定生長，生產出優質火雞肉，是業者努力的目標。

陳炳炎說，近年來受極端氣候影響，氣溫變化相當大，尤其冬天日夜溫差大，嚴重威脅養雞產業。火雞體型較一般雞隻大，抵抗低溫的能力較佳，但最怕溫差過大，今年低溫情況雖不嚴重，但南部溫差很大，經常是白天20度以上，晚上就降至10度左右，不少火雞因而出現不適情況。

陳炳炎指出，為了減少火雞生病，同時維持更好的火雞肉品質，他特別裝設1套溫度控制系統，藉由電腦控制配合人工管理，讓火雞「吹暖氣」，今年幾波低溫來襲，火雞生長受到的影響都不大，希望透過科學化養殖，讓火雞產業永續經營。