台灣屬於海島型氣候，環境濕熱且溫差大，因此台灣民眾患過敏性鼻炎比例偏高，很多人有睡覺常覺得鼻塞，半夜甚至要張嘴呼吸的經歷。陳映庄醫師對此提到，不少人輕忽過敏性鼻炎，但若持續不處理，可能會導致很多後遺症，例如睡眠不足、咬合不正等，並分享如何調養身體改善鼻炎的方法。

禾馨小兒專科診所主治醫師陳映庄在臉書粉專「陳映庄醫師的育兒資訊站」表示，過敏性鼻炎是台灣兒童最常見的過敏性疾病，在2008年小學六年級生的統計中，發現有過敏性鼻炎的人數竟超過50%，台灣地區的過敏性鼻炎通常是整年性的發作，刺激物最常見為塵螨、空氣汙染物等，與歐美國家因花季發作不同。

而過敏性鼻炎主要症狀為「連續噴嚏、鼻水狂流、鼻塞、眼睛鼻子和喉嚨又癢又紅、頭暈腦脹」，有些人認為症狀不嚴重，因此置之不理，但陳映庄醫師提到，過敏性鼻炎會導致長期後遺症，例如「睡眠不足」，患者常在半夜出現鼻塞，因此改用嘴巴呼吸，還會伴隨打呼而中斷睡眠的症狀，進而導致睡不足，除了白天會沒精神外，還可能影響生理機能，例如免疫力下降和減少生長激素分泌。

再者是「影響身高」，對於成長中的孩子來說，聞不到味道會影響食慾，導致營養攝取不均衡，加上常生病和生長激素分泌不足，會影響身高發育不高；還有「注意力無法集中」，因為經常嚴重鼻塞、流鼻水，無論工作還是上課，都會讓人難以專心，甚至會出現頻繁的頭暈、頭痛；另外，抵抗力下降容易反覆中耳炎、鼻竇炎。

還有造成「咬合不正」問題，對於正在發育的孩子來說，由於長期鼻塞，因此有些人會改用嘴巴呼吸，但長期張嘴呼吸會使牙齒缺乏支撐，出現亂長的狀況，還會有口臭和蛀牙等問題，最後則是「氣喘控制不佳」，同時有氣喘的孩童，若鼻子處於不穩定的狀態，也容易誘發氣喘發作。

醫師陳映庄建議，若長期有過敏性鼻炎問題，可以先從環境改善，減少過敏源接觸，還有不熬夜並保持運動習慣，能夠維持正常免疫機能運作，嚴重者須配合醫師藥物治療，而目前常用的藥物為第二代長效抗組織胺和鼻內類固醇噴劑，或是補充益生菌、魚油和維生素D等營養品。