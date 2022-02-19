Standard國際集團旗下精品酒店品牌The Standard持續擴張版圖，續去年底於泰國華欣開出首間據點後，宣布亞洲旗艦店The Standard Bangkok Mahanakhon酒店將於5月11日正式開業，即日起開放預訂。而位於西班牙伊比薩島（Ibiza）的新酒店，亦預計於春季開幕。

創辦於1999年的The Standard酒店品牌，以卓越先鋒設計和不遺餘力突破標準的精神，吸引大批品位非凡的賓客。泰國房地產開發龍頭企業Sansiri於2017年11月首度入股投資Standard國際集團，隨後持續加碼，目前已成為集團主要股東之一。

The Standard目前在美國紐約、邁阿密，英國倫敦、馬爾地夫、泰國華欣等地設有5間酒店，The Standard Bangkok Mahanakhon酒店位在曼谷沙吞（Sathorn）和是隆（Silom）間的中央商業金融區，座落樓高78層摩天大樓曼谷大京都大廈（King Power Mahanakhon）內。

曼谷大京都大廈毗鄰曼谷老城，為泰國指標性、最高建築物之一，The Standard Bangkok Mahanakhon酒店將成為品牌亞洲旗艦店。酒店設計除反映泰國首都獨有的魅力和創造力，並在細節中融入「不囿於標準」（anything but standard）的品牌精神。

The Standard Bangkok Mahanakhon酒店由西班牙藝術家與設計師Jaime Hayon與酒店品牌內部設計團隊合作，擁有155間客房、戶外露天游泳池、豪華健身房、頂級宴會場地，以及美國以外首間The Standard Grill燒烤餐廳、泰國首間Mott 32餐廳、墨西哥餐廳Ojo等。

Standard國際集團執行總裁Amar Lalvani表示，集團熱愛曼谷的活力、文化與時尚，很榮幸能攜手King Power集團，於知名的曼谷大京都大廈中開設品牌亞洲旗艦店。集團將在5月正式亮相時，帶給旅行者和當地貴賓前所未有的熱情體驗、享受品牌的獨特風格。

續去年底開出泰國華欣、5月開出曼谷據點後，The Standard品牌位於西班牙伊比薩島的The Standard Ibiza度假酒店也將於春季開幕。集團先前透露，將在新加坡、澳洲墨爾本、葡萄牙里斯本、愛爾蘭都柏林、比利時布魯塞爾和美國拉斯維加斯等地推出10個地標專案。