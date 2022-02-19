近日傳出苗栗工廠包裝女性員工在去年11月9日遭受職業災害因而截肢，職安署表示，當天接獲通報後，便實施勞動檢查，裁罰15萬元，並通知限期改善，昨天再去複查，發現輸送帶卷夾危害部分仍及承攬管理未改善因此再處45萬元罰鍰且要求局部停工。

至於該名勞工質疑雇主未給補償，職安署表示，雇主已依法給付罹災者醫療補償及工資補償，但失能補償尚未足額給付，涉嫌違反勞動基準法規定，後續將依法處分。

職安署已洽請苗栗縣政府勞工處指派職災勞工個案管理員，持續提供罹災者權益諮詢與心理支持，並協助其於2021年12月向勞保局請領勞工職災保險醫療給付、傷病給付及失能給付。

而就損害賠償部分，勞雇雙方於今年1月份於苗栗縣政府調解不成立，職災勞工個管員已連結法律扶助資源，協助罹災者後續訴訟事宜。職安署亦將持續追蹤關懷罹災者相關權益保障及後續職災重建事宜，包括協助申請失能生活津貼及器具補助，並連結身心障礙職業重建服務。