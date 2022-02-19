作家曹雨的著作《激辣中國》1月在台灣出版，但曹雨昨(18日)晚間在臉書表示，書中所有的「大陸」都被機械式替換成了「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」等非原意的狀況，認為這已經不是「疏忽」能夠解釋的，引發網友熱議。對此，該書出版社麥田也在臉書發出緊急公告，表示「書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將先將產品全面下架並回收重製」，也對作者和讀者致歉。

麥田出版上午在臉書發出的緊急通告，內容提到，「本社出版的《激辣中國》一書，因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，本社將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，我們也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。還請先寬心稍待。再次跟作者曹雨老師和所有的讀者朋友們致上萬分的歉意。」

看見麥田出版的道歉後，曹雨今中午也再度發文表示，「看到麥田的致歉和處理措施，心裡還是挺寬慰的，這件事情能夠得到關注和處理，就已經挺滿足了，在此特別感謝台灣各位良師益友的幫忙」。