林德福醫師以氣球擴張術處理結石，不僅順利取出大顆結石，也無出血問題。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗的73歲徐姓老太太，每次飯後都會出現上腹痛情況，經就醫診斷確定為膽管結石，並接受手術治療但始終未能改善病症，經轉診苗栗大千醫院，改以內視鏡逆行性膽胰管造影術將結石取出，徹底解決病痛。

這名徐姓老太太每次吃完飯後，都會出現上腹痛情形，她曾經到其他醫院就診，診斷為總膽管結石，並接受開刀治療，但術後症狀仍未改善，因此轉診到苗栗大千醫院就醫。

經醫師檢查發現，徐老太太的總膽管仍有數顆結石，且大小達2.7公分，經醫師以內視鏡逆行性膽胰管造影術將結石取出，術後沒有出血、穿孔及胰臟發炎等併發症，徐老太太終於擺脫飯後上腹痛的問題，也免去肚子再一次開刀的窘境。

大千醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，徐老太太的結石較大，因此需將膽管的洞口擴大，才能將結石取出。要將膽管洞口擴大有兩種方式，一是以內視鏡括約肌切開術，或是內視鏡乳突氣球擴張術，然而前者的出血風險較高，且若切開的範圍太大，也會提高腸道穿孔的機率。因此，醫師這次選擇治療以內視鏡乳突氣球擴張術，幫助徐奶奶順利取出結石，也無出血問題。

醫師說明，膽結石形成的原因包含，膽汁中的膽固醇或膽紅素鈣過多、膽汁滯留在膽囊太久。一般膽結石大多沒有症狀，但若是卡在膽管的結石則容易出現上腹疼痛、噁心、嘔吐、黃疸或發燒等情形，民眾要特別留意。

林德福提醒民眾，想要預防膽結石，要保持規律運動、控制血脂與體重、三餐規律並選擇富含不飽和脂肪酸及纖維的食物。如有發現不適症狀應盡快就醫，並與醫師討論適合的治療方式，才能及早改善。