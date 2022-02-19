坊間謠傳，味精是不健康且傷身的調味料，但真的如此嗎？營養師高敏敏在臉書粉專PO文表示，味精不是壞東西，它是從天然食材發掘、成分相對單純的調味料，有些人吃了會口渴，是因為味精中含有13%的鈉鹽，跟鹽巴一樣，吃多了當然會口渴！

高敏敏表示，味精主要的化學成分是麩胺酸鈉，簡稱MSG，又被稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉，是一種鮮味來源，像是海帶、柴魚、昆布、番茄等天然食物中都含有麩胺酸鈉，這也是為什麼大家總是拿這些食材來熬煮天然湯頭的原因。

至於為什麼大家都會認為沒有味精就等於健康，甚至聞味精色變？主要就是因為吃味精可能會口渴，然而味精含有13％的鈉鹽，跟鹽巴一樣，吃多了當然會口渴！也因為味精成分中有鈉鹽，但不像鹽巴那麼鹹，所以容易過量、造成血液中鈉離子濃度升高、口渴想喝水。

高敏敏提醒，重點不在於味精，而是鈉攝取過量，衛福部也建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（約6g的鹽）。至於坊間謠傳，外國人吃中式菜色後會出現頭痛、哮喘等症狀，這個說法是無實證、沒有直接關聯的，目前研究顯示，大部分人都可以正常代謝麩胺酸。

高敏敏表示，食用味精跟吃鹽巴一樣，都要適量，尤其有心血管疾病、高血壓、腎臟病病友們，要多注意味精和鹽的份量，才不會攝取過多的鈉。