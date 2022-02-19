阿里山國家風景區管理處18日晚間以「點亮奮起湖」為題，在奮起潮老街舉辦點燈活動。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處18日晚間以「點亮奮起湖」為題，在奮起潮老街舉辦點燈活動，營造華燈初上的山城老街風情。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家風景區管理處18日晚間在奮起潮老街舉辦點燈活動，在地店家共襄盛舉。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合點燈儀式，阿管處也舉辦「春風微醺之夜」，邀在地業者「清田弄喫茶堂」提供以阿里山高山茶為基底研製限定特調茶類飲品。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

阿里山花季下月登場，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處正在舉辦阿里山歲時生活節系列活動，昨晚以「點亮奮起湖」為題，在奮起潮老街舉辦點燈及「春風微醺之夜」活動，老街布置起大量燈籠，沿路都有紅燈籠與在地職人手作竹燈籠做為指引，讓上山賞花遊客循著光影和燈籠穿梭老街、老老街，感受昔日華燈初上的山城風情。

阿里山管理處特別在奮起湖老街展演廣場布置阿里山林鐵意象主題打卡燈牆，將燈籠排列成阿里山火車造型，造型可愛吸引許多遊客駐足拍照，昨晚在奮起湖老街展演廣場舉辦點燈儀式，預計燈籠街景將持續到3月31日。

配合點燈儀式，阿管處也舉辦「春風微醺之夜」，邀在地業者「清田弄喫茶堂」提供以阿里山高山茶為基底研製限定特調茶類飲品，活動中首度曝光4款飲品，並提供奮起福米餅創意香濃「米餅咖哩」鹹點、茶旅達人製作精緻可口「櫻花和菓子」及應景的「香糖薑汁湯圓」，邀老老街上的大姑媽咖啡、@老老街、群峰山莊等在地店家共襄盛舉，陪伴遊客度過很不一樣的奮起湖初春微醺夜晚。

阿管處指出，因應櫻花季到來，阿里山管理處自2月初至28日連假及每周六日舉辦畚箕湖市集，推出畚箕湖職人手作體驗，包括種子鑰匙圈、招好運貓頭鷹、手作和果子等，另3月15日至4月15日亦將舉辦「奮起湖便當節」活動，讓上山賞花遊客預約體驗。

阿管處長洪維新表示，為更深度行銷地方業者與在地特色，推動疫後觀光，這兩年阿里山管理處將全力行銷及營造奮起湖地區，重新打造老街、老老街的山城人文氛圍，歡迎全國的旅客到奮起湖來細細品味。

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