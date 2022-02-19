台南市善化區蘇姓民眾因472平方公尺土地被畫為道路用地而被課徵20多萬元土地增值稅，他不滿因非都市用地而無法免增，奔走9年申請釋憲，2019年終獲大法官釋憲說明土增稅39條違反憲法平等原則，蘇男至今卻只獲部分退稅，痛陳「釋憲成功也沒用」，台南市財稅局19日回應，尚在審理中並未拒絕退稅。

蘇男是國家海洋研究院海洋政策及文化研究中心主任，在善化老家有筆472平方公尺土地，全被畫為12米以上交通用地，不但失去使用價值，還要被課徵20多萬的土增稅。

他找資料得知都市土地若被畫為12米以上交通用地，可免課稅，但非都市土地卻需課稅，認為不公平槓上財政部，並申請大法官釋憲。大法官2019年做出釋憲說明，同意土增稅39條違憲，要求主管機關2年內檢討修法。

台南市政府自釋憲後，只退給蘇男522平方公尺的土增稅共17多萬元，剩下50平方公尺的3萬課稅卻不退還，讓他痛陳「釋憲成功也沒用」，台南市政府如同是「超越憲法的機構」。

台南市財稅局表示，台南市已按照全台最寬的規則核准退稅，釋憲案通過後，台南市只要道路有開通，就准免稅，尚未開通的土地，比照舊台南縣政府法規，只要有畫定作12米以上道路，仍與免稅。

財稅局說明，蘇男擁有50平方公尺土地的退稅爭議，因非都市交通用地使用多元，牽涉細節較多，善化區公所仍在鑑界，財稅局已向善化區公所發文3次催審核速度，尚在審核並非不予退稅。