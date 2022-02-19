驚悚打滑撞樹影片曝光 花蓮台9線3死車禍 轎車撞成廢鐵(圖/ 民眾提供)

花蓮台9線新城段176.3K北上外側車道上午發生嚴重死亡車禍，一台黑色轎車因超車且煞車不及，失控從內線車道打滑，且180度翻轉到外側車道，猛烈撞上路旁2棵路樹，現場驚悚監視器影片曝光，可以見到撞擊力道相當猛烈，車輛瞬間全毀，警方確認車上5人，3人死亡，2人受傷。

驚悚打滑撞樹影片曝光 花蓮台9線3死車禍 轎車撞成廢鐵(圖/ 民眾提供)

車禍發生時間再10點11分，警消抵達現場，赫然發現，整台車幾乎被自撞成廢鐵，立即派遣破壞器材車，確認車內有5人，先後救出4人，但其中2人已無生命跡象，另外2人則分受輕、重傷，還有1人被夾擠在變形車廂。

驚悚打滑撞樹影片曝光 花蓮台9線3死車禍 轎車撞成廢鐵(圖/ 民眾提供)

初步了解，根據警方查訪目擊的砂石車駕駛指出，當時這輛車從內側道想要超越他，但因天雨路滑，這台車超過他之後，就在他面前失控打滑、整輛車180度翻轉後，撞斷路旁2棵路樹才停下，但因撞擊力道猛烈，整輛車幾乎嚴重變形。

警方調查，上午10時11分，台9線176.3K北上外側車道，年約26歲戴姓男子駕駛自小客車，載4名朋友欲至宜蘭遊玩(共3男2女)，戴姓駕駛沿台9線由南往北行駛，於上述時地，由於當時天雨路滑，車輛不慎由內側車道打滑撞到外車車道的2棵路樹，車輛右側嚴重受損凹陷，車輛右側包覆第二棵路樹，導致五人均受困於車內，現場兩名女子無生命跡象，戴姓駕駛及羅姓乘客分別送往國軍花蓮總醫院及慈濟醫院救護，現場有1名男子受困車內，經救出後送醫宣告不治。至於肇事原因尚待警方調查釐清。