苗栗一名在工廠擔任包裝工人的王姓女子，發生工安意外，導致右小腿遭截肢，事後老闆卻僅包1萬元打發，經勞資雙方調解後，只願核發10萬撫慰金，消息一出引起網友公憤，高雄市勞工局今（19）日出手安檢位於高雄的總公司，據了解，業者已表示將會保證負起醫療後會任工作的權益，安排王女擔任文書工作。

根據了解，苗栗王姓女子因未在包裝工廠工作，在操作機台時，右腳不甚被捲入，右小腿因遭重達1100公斤貨物輾過，雖送醫治療，但仍保不住右小腿，導致截肢，最終失去了右腳。

勞工局今天下午表示，針對通運公司勞工於苗栗廠區發生職災傷害致截肢一事，勞檢處於今日至該公司進行檢查，發現該公司係交通運輸業，在高雄並未設廠。

勞工局指出，該公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸作業過程中肇災，災害原因及責任已由勞動部職安署中區安全衞生中心進行職災事故檢查及裁罰；勞工局已檢視並督促業者依勞基法第59條規定，從優給付苗栗勞工職災補償並提供醫療協助，業者已表示，「將會保障醫療後回任的工作權益」。

勞檢處已要求業者應完善各地廠區相關作業設備、流程及教育訓練等，避免再次發生災害；勞工局並將依職安署及苗栗縣政府需求，全力提供該名截肢女孩的協助。