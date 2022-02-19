高市府農業局動保處去年在美濃區舉辦犬貓絕育三合一活動，民眾反應熱烈，今年度動保處規畫多場犬貓絕育活動，19日首場犬貓絕育活動在美濃區吉洋里精功社區活動中心舉行，許多民眾帶著犬貓、浪浪到場登記，現場相當熱鬧。

19日天氣不錯，許多民眾帶著犬、貓到場參加活動，共有犬貓絕育78隻、狂犬病疫苗注射95隻及寵物晶片登記75隻。

美濃區長鍾炳光表示，因為美濃區為大旗美地區中心地點，鄰近區域交通相當便利，自2020年起動保處選定美濃區持續定時定點舉辦犬貓絕育3合1活動，至今已辦理超過12場次。經過活動與宣導，民眾也感受到目前野外犬貓數量確實減少，連帶大旗美地區犬貓發生交通事故案件也大幅度降低。

除了美濃外，北高雄今年也規畫多場犬貓絕育三合一活動，高雄市議員黃秋媖說，目前規畫有6場活動，首場是3月13日在燕巢區金山里清龍宮旁舉辦，歡迎民眾參加。