疫情指揮中心19日公布國內新增73例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及65例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，新增本土個案為6例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，新增境外移入個案為39例男性、24例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（8例）、加拿大（5例）、馬來西亞（3例）、德國、英國、菲律賓、西班牙及柬埔寨（各2例）、瑞典、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、越南、尼泊爾、奧地利、香港、巴西、澳大利亞、紐西蘭、芬蘭、阿根廷及中國（各1例）移入；另24例調查中。入境日介於今（2022）年1月18日至2月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6130479例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6110154例排除），其中19937例確診，分別為4506例境外移入，15377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。