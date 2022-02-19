就讀某大學患有猝睡症（又名嗜睡病）的女學生，去年與同班A男及其餘男女同學相約在社團辦公室喝酒，未料女大生嗜睡症發作，A男竟趁機脫下她的內衣及內褲，親吻鎖骨、吸吮左胸，更用下體磨蹭對方下體，女大生醒後發現自己的內褲反穿，鎖骨疑遭「種草莓」且背部瘀青，立刻詢問A男，A男否認占便宜，但有承認解開她內衣褲，還舔上半身，A男一審判1年徒刑，經上訴後，二審認原審認事用法俱無不合，量處刑度允當，駁回上訴，仍可上訴。

根據判決書記載，女大生患有猝睡症，同班A男同學也都知悉，在民國109年5月20日晚上11時46分時，女大生與A同學等人在學校社團辦公室內飲酒、聊天，女大生因猝睡症發作陷入昏睡，A男竟然親吻女方之嘴部、左側鎖骨，並將之上衣脫掉、解開胸罩後吸吮左胸，且脫下女方外褲及內褲後，以其身體壓在上方，並用下體摩擦進行猥褻，等到女大生逐漸恢復意識清醒，A男才協助甲女穿上衣、褲後分別離去，但女大生卻發現自己內褲反穿、背後有瘀青、左側鎖骨處有紅色印記，發覺有異報警處理。

女大生表示，她有意識時感覺是躺著的，而且背很痛，沒辦法睜眼、無法喊叫、四肢無力，有人壓在她身上，從聲音判斷是A男，而且感覺下半身有東西一直在頂，A男還問她舒不舒服，還有親吻她，從胸部到嘴巴都有，也有咬她的胸部，上衣有被掀起來，胸罩釦子有被解開、包括褲子與內褲都被脫掉。

女大生說，當時她清醒後看到自己衣服穿得亂七八糟、2隻腳穿進外褲的同1個褲管裡、鞋子掉在一旁，當時疑惑發生什麼、很想睡、覺得很羞恥，有鑽到一旁櫃子裡，當場問男大生「我是誰、我在哪裡、發生了什麼」、「為什麼2隻腳會在同1個褲管」，但A男沒有正面回覆。

晚上女大生又傳訊給A男，質問「為什麼脫我貼身衣物」，A男則回覆「額」、「那個」、「我有問你可以嗎」、「然後我不知道你是不是有嗯一聲」、「還是只是翻身發出來的聲音」。接著A男也傳訊表示，「解了內衣脫了妳的褲子是我不對」，女方詢問「我問的是那你那時候壓在我身上動到底怎麼回事」、「我只是躺在地上不至於瘀青一片這麼久都沒消吧」，A男則回覆「額」、「就親然後」、「舔上半身」等訊息。

一審法官認定，在當今兩性平等、相互尊重之思潮下，任何人都不能夠只求滿足一己的性慾望，執念於舊時代「由父權思想所宰制，而將女性置於男性控制之下」的思維，甚至曲解世界各地正極力呼求應正視「No Means No」「No Yes Means No」此一消極性自主決定之沈重心聲。

台南高分院審酌，鄧男為一己私慾，利用女方因猝睡症發作昏睡而不能抗拒的狀態猥褻女方，造成其身心受創，且犯後始終否認犯行，難認有悔意，因此認定原審認事用法俱無不合，所量處刑度，也屬允當，駁回上訴。