英特爾（Intel）在2022年投資人會議中，首度揭露至2024年的Intel Xeon新產品藍圖，透過加入Sierra Forest全新處理器系列、關鍵產品升級3奈米的Intel 3先進製程，為數據中心產品帶來新架構策略，提供橫跨雲端、網路及邊緣的成長動能，以加速產品領先地位。

英特爾表示，第三代Intel Xeon可擴充處理器Ice Lake需求強勁，已向全球客戶出貨將近200萬顆，單2021年第四季便出貨逾100萬顆。其中，Intel Xeon去年12月的整體出貨量，已超越所有對手去年全年的伺服器CPU出貨量。

英特爾指出，未來幾代Xeon的新架構策略，將有基於效能核心（P-core）和效率核心（E-core）的雙軌產品藍圖規畫，從2個最佳化平台轉換成1個通用、業界定義平台。新路線將最大化每瓦效能及各級市場功能，英特爾亦將加強與現有平台生態系的相容性。

英特爾表示，屬於P-core系列、採用7奈米Intel 7製程的Sapphire Rapids將自3月起逐步出貨，引領產業轉型至次世代記憶體和介面標準，包括DDR5、PCIe Gen5和新的Compute Express Link高速互連

而英特爾將使用7奈米Intel 7製程，於明年推出次世代P-core處理器Emerald Rapids，為相容Sapphire Rapids插槽的更新，在現有平台提供更高效能，以及延伸記憶體與安全性優勢，為客戶提供簡單採用並頗具價值的升級方式。

此外，英特爾首次展示屬於E-core系列的Xeon處理器Sierra Forest，為針對超大規模客戶數據中心等雲端運算工作設計，透過提供每瓦效能效率和無與倫比的密度，提供具最佳化核心及總成本效益的解決方案，預計2024年推出。

同時，為展現對先進製程研發進展的信心，英特爾宣布次世代P-core產品Granite Rapids將從現有的4奈米Intel 4製程升級至3奈米Intel 3製程，預計同樣將於2024年推出，可望鞏固英特爾在數據中心業界中的領先地位。

英特爾執行副總裁暨數據中心和AI事業群總經理Sandra Rivera表示，Xeon產品的多樣化產品組合和客戶緊密合作開發、與其時間表相符，並為開發者生態系注入更多創新而設計，此路線規畫將為英特爾2024年起的成長和領先地位挹注動力。