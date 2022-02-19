奇鋐科技(3017)轉投資富世達(6805)公布110年財報，富世達110年下半年稅後盈餘為2.21億元，較上半年減少29%，累計110年稅後盈餘為5.33億元，年增1.53倍，每股盈餘為9.29元，富世達董事會決議每股配息4.5元。

富世達以生產智慧型手機、NB，以及醫療設備相關轉軸產品為主，其中又以智慧型手機之應用佔比最高，其次為NB，受惠於遠距生活帶動NB需求強勁，以及折疊智慧型手機市場逐漸成熟，富世達近兩年業績展現強勁成長力道。

富世達110年下半年合併營收為23.86億元，較上半年下滑9.44%，營業毛利為5.63億元，較上半年下滑10.75%，營業淨利為3.99億元，較上半年下滑2.8%，稅後盈餘為2.21億元，較上半年減少29%，累計110年合併營收為50.2億元，年增1.26倍，營業毛利為11.93億元，年增1.05倍，營業淨利為8.08億元，年增1.8倍，稅後盈餘為5.33億元，年增1.53倍，每股盈餘為9.29元。

富世達董事會決議每股配息4.5元，並於5月25日召開股東會。