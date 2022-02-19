110年底公開的九份子指標型大案，「上曜 湖映白」於台南市安南區樂活路、宜居三路口，於今（19日），座南動土吉刻，邀約九份子國中小管弦樂隊熱烈演出，在各方人士共襄盛舉之下，為動土儀式隆重開場。

上曜建設深耕台南，本著企業的成就，來自於社會的支持，取之於社會，用之於社會，多年來關懷教育議題與落實企業社會責任，長期關注孩子的教育環境。

為回饋在地並為音樂教育扎根，於今日宣布成立音樂圓夢計畫，計畫經費150萬元，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，十年樹木，百年樹人，期能建立音樂文化風氣，為下一代奠定良好的音樂學習環境與基礎。

上曜建設投資興建的湖映白，位處台灣首座國際低碳示範區；九份子重劃區正核心位置，廣達1717坪基地，正臨3.1萬坪中央水路景觀公園，旁臨1.3萬坪九份子雙語中小學，有過半戶別都享有永久無遮蔽的公園校園景色。在規劃部份，法定建蔽率40％，但本案建蔽率只有31.9％，換言之，有多達1100坪的開放中庭花園與親水公園休憩空間連成一片，享有下樓就到公園，對面就是明星雙語學校的絕區位優勢。