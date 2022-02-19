「2022新北市平溪天燈節」活動15日落幕，為了避免天燈殘骸破壞山林環境，新北市觀旅局今與各單位舉辦健行淨山活動，號召百人沿路撿拾天燈殘骸。（新北市觀旅局提供）

「2022新北市平溪天燈節」活動15日落幕，為了避免天燈殘骸破壞山林環境，新北市觀旅局今與環保局局、平溪區公所、平溪鄉魅力商圈協會及新北市山岳協會攜手合作，號召百人參與「平溪健行淨山趣」，上山撿垃圾，短短幾小時內清出15袋垃圾，盼讓生態環境與文化節慶永續共存。

觀旅局指出，本次「平溪健行淨山趣」活動由山岳達人吳雲天、崔祖錫及當地專業導覽老師，帶領百位民眾深入孝子山、冬瓜坑山、觀音延山、五分山及十分到望古產業道路等各具特色的步道，沿路除了撿拾天燈殘骸等垃圾外，導覽老師也深入介紹動、植物生態、礦業遺跡等特色，讓民眾健行環保，也體驗平溪山林的美景。

雖然近日天氣濕冷，仍飄著微微細雨，但參加民眾沿途持夾子、長杆等一共清出15袋垃圾，以實際行動愛護平溪，齊心維護家園的整潔。參與民眾也表示，以往都是來平溪放天燈，或到老街遊玩，但今年第一次參與淨山，才知道平溪有如此美麗的山林步道，重新認識了平溪，又參與環保活動，相當有意義。

國際健行領隊、登山達人崔祖錫表示，他喜歡走進山林感受不一樣的事物，在大自然中探索不為人知的祕境風景，先前因為看了《台灣百岳全集》後，深深被書裡的景色吸引，開啟了對山林的好奇與熱愛。這次參與健行淨山活動，希望可以藉由導覽解說，讓更多人了解登山健行的迷人之處，深深喜愛山林之美，並建立保護山林的概念，也希望未來天燈文化能與環保達成平衡，使天燈文化源遠流長，與永續環境共存。

觀旅局長楊宗珉表示，平溪天燈節享譽全球，為國際知名觀光景點，市府辦理天燈節同時也注重永續環保概念，近年積極推廣健行淨山活動，回收天燈殘骸、撿拾路邊垃圾，希望藉此拋磚引玉，吸引更多民眾響應，同時維持平溪特有生態環境與珍貴的人文歷史，更重要的是在觀光發展與自然環境保護間取得平衡，讓自然資源生生不息，也讓天燈能持續照亮平溪這座美麗山城。