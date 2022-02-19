蔡秀彬在《警校菜鳥》中的短髮造型看起來相當逆齡。（Disney＋提供）

自限定男團「Wanna One」出道的韓國歌手姜丹尼爾在Disney＋首部原創韓劇《警校菜鳥》中，攜手《雲畫的月光》蔡秀彬，在警察大學上演一段青春戀愛， 2人近日接受亞太媒體聯訪，蔡秀彬坦言「得知姜丹尼爾是我的搭檔時，其實超擔心，因為從未看過他演戲，所以沒辦法事先做調查」，但事後發現姜丹尼爾不僅對演戲非常有熱忱，還常有天馬行空的想法，讓與朴寶劍等多位男神合作過的她，也感到相當新鮮。

該劇是姜丹尼爾首部演出的作品，他說在這之前確實很常被問到有沒有演戲的想法，也收到相當多的邀約，但他認為應該先慢慢磨練，等待好的機會來臨，直到收到了《警校菜鳥》的劇本，覺得就像1本非常有趣的小說，「同時我也因此有機會體驗到這群跟我年紀差不多的年輕人正在經歷的故事，然後跟著劇中的角色一起成長」，再給他一次機會的話還是會選擇該劇作為他的戲劇處女作。

談及對彼此的初印象，姜丹尼爾大讚27歲的蔡秀彬超童顏，明明比他大2歲，但在閱讀劇本時看到對方短髮亮相，還是讓他有種「妹妹」的感覺，合作的過程中也向身為演戲前輩的蔡秀彬學到了很多。蔡秀彬則說，一開始覺得跟姜丹尼爾的距離很遙遠，好像他們之間有道牆，「第一次見到他，還是有染頭髮的樣子，大家都知道他是超紅的偶像歌手嘛，後來發現他是1個非常善良、很好相處的人」，2人也在拍攝後成了非常親近的好友。

提到與劇中角色的相似度，姜丹尼爾表示自己和「魏承現」一樣，無法對不公不義之事睜一隻眼閉一隻眼，但處理的方式不同，他會等思考過後再決定怎麼回報，而非立即採取行動。蔡秀彬則說和「高恩康」是完全不同的人，但也因此感到相當過癮，「因為恩康能做到我做不到的事情，我是會選擇多在人群背後的的那種人，但是恩康會主動往前走，對不喜歡的事情說『不』，會坦率地表達出她心裡的所有想法」。