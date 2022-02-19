新竹市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名近日特別趕製光復高中專用口罩並送交籃球隊手中，期勉這群新竹子弟能在HBL複賽連創佳績。（陳建名提供／陳育賢新竹傳真）

已挺進八強、未來兩場賽事只要再拿1勝就能闖進四強的新竹市光復高中籃球隊，今年在HBL高中籃球聯賽，一路過關斬將，新竹市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名近日特別趕製光復高中專用口罩並送交籃球隊手中，期勉這群新竹子弟能在HBL複賽連創佳績。

陳建名表示，上周日HBL八強賽首戰，他即特別趕赴至新北市新莊體育館加油，發現隊員和親友團所佩戴的口罩，都僅用文字貼紙直接貼在一般口罩上面，因此他賽後立即連繫好友們一起計畫，加緊趕製這批光復高中專用口罩，除了增強團隊辨識與凝聚力之外，更要讓對手一看就知道，最強的光復高中來了。

陳建名說，這次要特別感謝東家便當總經理陳文呈、新苗汽車董事長彭仕邦以及新竹在地的口罩國家隊涔宇科技總經理吳政原總經理，一起大力響應「挺光復，進四強！」的行列。

這次利用短短3天的時間，就將5000個光復高中特製版口罩趕工出來，好讓這群在台北奮戰的新竹勇士們，能夠戴上新竹在地最安全的防疫口罩，力抗隊手晉級HBL四強。

陳建名同時指出，光復高中籃球版「光復高中、全猿出擊」限定款口罩，深受選手與隊職員熱烈喜愛，口罩設計上還有光復高中的吉祥物「籃猿」圖樣，期勉戴上口罩的選手們、教練和行政團隊，能夠有更高的凝聚力與信心，屢戰屢勝，打敗強勁對手。

光復高中陳定杰教練表示，感謝市府及議員長期關心選手，積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，讓籃球項目能在基層蓬勃發展，相信光復戴上這批籃猿口罩後，有信心一定能夠場場精彩奪勝，順利晉級四強。