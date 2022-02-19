國史館與國家人權博物館這次發行的《戰後臺灣政治案件─美麗島事件史料彙編》，今舉行新書發表會；人民最大黨創黨黨員許榮淑「阿嬤」起身抗議，她痛批，她也是美麗島事件一員，為何只有當權者才可以上台。

今天大合影時，台上除了行政院長蘇貞昌、前考試院長姚嘉文、妻子周清玉，還有文化部長李永得與妻子立委邱議瑩、施明德前妻艾琳達等人，許榮淑隨即在台下抗議，卻被主辦單位安撫。

隨後蘇貞昌等人離開，許榮淑痛批，她已經八十幾歲了，也是美麗島成員，為何沒被介紹，也沒有被叫上台，是不是只有當權者才可以，「我抗議、我憤怒」，當年辯護律師也只來兩個。

艾琳達隨後也安撫許榮淑說，有邀請很多人，但國史館是收回函的，有很多人沒有要來，不是沒受邀，她有找陳婉真，但是陳就跟她說，她不要來。

許榮淑依舊難以平復，她不斷將手中拐杖往地上敲，直說，「我抗議」。

國史館表示，李永得伉儷是昨晚表達可以出席，所以今天才加上去，其他人都有回函，但是許榮淑並未告知會出席。