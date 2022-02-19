后里泰安派出所是台中平地賞櫻勝地，種植近300棵吉野櫻及八重櫻，目前約8成綻放。（王文吉攝）

台中市后里區公所舉辦泰安櫻花季活動，請民眾來泰安賞櫻花、追火車。（王文吉攝）

距離台中市區最近的賞櫻勝地「后里泰安派出所」花開8成左右，近日中部天氣陰晴不定，每天仍吸引近千人賞花。泰安櫻花季開幕儀式19日上午舉行，后里區長賴同一表示，今年盛花期雖落在春節之後，228連假也是賞花好時機，邀請民眾來泰安賞櫻花、追火車。

后里泰安派出所是台中平地賞櫻勝地，種植近300棵吉野櫻及八重櫻，目前約8成綻放，預估花期可持續至228連假。泰安櫻花季開幕儀式由后里區長賴同一主持，立委楊瓊瓔、市議員張瀞分、陳本添、陳清龍等人均到場共襄盛舉

賴同一表示，疫情限制民眾無法出國旅遊，導致國內旅遊大爆發。今年武陵農場賞櫻人潮創10年來新高，但因交通管制，向隅遊客就近選擇距離台中市區最近的泰安賞櫻。最近幾天台中天氣陰晴不定，觀察賞櫻遊客似乎不如往年踴躍，但每天也有上千人左右。

遊客看到繁櫻盛開，直呼不虛此行。賴同一推薦順遊麗寶樂園、木匠兄妹、中社花市、萌芳花卉農場、橘祥合院櫻花林、月眉糖廠千年樟樹、薩克斯風博物館、鳳凰山步道、后里馬場及后豐鐵馬道等景點，也可安排走訪樹生酒莊及松鶴酒莊品紅酒等。

泰安派出所長張智賢表示，為維持賞花的品質，即日起至2月28日實施彈性交通管制並規劃人行徒步區，請賞花民眾的車輛可停至泰安鐵道文化園區旁停車場，再步行前往賞櫻，或利用大眾交通工具，搭乘火車至泰安車站，步行沿安眉路前往泰安派出所。

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