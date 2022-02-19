本周俄烏緊張情勢增添股市波動，市場憂心非經濟因素對2022年股市會帶來多久的衝擊？根據LPL Research統計(1/25)，1941年以來22次國際重要的地緣政治事件，包括中東、北韓發射飛彈、2011年911恐怖攻擊、2021年美軍撤離阿富汗等，地緣衝突爆發期間史坦普500指數平均下跌4.6%，平均修正時間為19.7天、平均花費43.2天收復失土，顯示股市受到地緣政治情勢的衝擊應屬短暫。換言之，目前股票市值下滑，如同百貨公司換季打折，投資人要如何善用打折行情累積財富？

富蘭克林證券投顧表示，在股市波動期間逢回分批佈局美國創新成長+價值循環題材，並留意歐股政策作多行情。

根據FactSet統計(2/11)，2021年第四季史坦普500企業獲利預估年增30.3%，較前一年底預估21.3%的增幅上修，可望繳出連續四季獲利年增率逾三成的成績，2022年史坦普500企業獲利年增率雖放緩但仍穩健，預估將成長8.5%。富蘭克林證券投顧表示，放眼2022年，美國經濟及企業獲利成長雖放緩但仍穩健，聯準會貨幣政策朝正常化邁進，但整體資金環境仍寬鬆，預期2022年美股預期報酬雖將較2021年溫和，但可望延續震盪走堅的多頭格局，股市評價經本波修正後吸引力浮現，建議既有投資人續抱，空手者建議逢回分批加碼或定期定額方式投資美國股市，首選科技創新成長型股票基金和具備政策題材撐腰的基礎建設股票型基金。

歐股方面，英國央行(BoE)在2月再次升息，而歐洲央行(ECB)也因近期通膨升溫的擔憂加劇而將貨幣政策從鴿派轉向鷹派，高盛預估 英國央行將於5月會議將利率調升至1%且觸發「主動縮表」門檻，高盛也預計歐洲央行將在3月宣布APP購債計畫於6月結束，9月、12月將存款利率各上調25個基點，而貨幣政策轉向緊縮也將讓歐股各產業的表現分化，預計在貨幣緊縮環境下，歐元區公債殖利率走揚將有利於銀行類股表現，但較不利評價較高的科技股和對利率較敏感的公用事業、房地產類股，而貨幣政策緊縮也將推升歐元轉強，像是汽車、資本財等出口型類股也可能會受到壓抑，建議投資人慎選標的。

在政策上，德國自1/1至12/31擔任G7輪值主席國，近日公布了包含(1)永續地球：德國將發起「氣候俱樂部」以推進社會與能源轉型；(2)投資未來：發起基礎設施倡議，促進全球廣增社會、經濟、生態永續性基礎設施等合作。而此與法國相呼應，法國自2022年1月1日起接任歐盟主席國，先前公布了包含(1)歐盟成長峰會：將建立「歐洲新成長模型」，重點發展產業包含氫能、電池、太空、半導體、雲端、國防、健康、文創產業等；(2) Fit for 55計畫：將追求2030年溫室氣體淨排放量較1990年減少55%，這些政策均顯示歐洲正積極推動綠能、科技轉型，若再結合下世代歐盟計畫(NGEU)對區域永續經濟發展的挹注，綠能、數位轉型等相關產業可望受惠。