衛福部長陳時中被點名是代表民進黨參選台北市長熱門人選，基層近期甚至已經籌組陳時中後援會，引發部分人士批評，要求陳時中辭去疫情指揮官一職。對此，民進黨立委吳思瑤今日表示，罹患台北市長「恐時中情節」症頭的人，愈來愈多，若用同樣的標準，台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安是否也要請辭參選，這些「逆時中」、「恐時中」者的操作，只會讓台北市長的選舉喪失品質與格調。

吳思瑤指出，憲法保障個人的參選自由，選罷法只規定作奸犯科者禁止參選。所以「擔任某某職務就不得參選」的論調是一種反民主的行為，更是違法的主張，各陣營力阻陳時中參選的理由毫無正當性，無限上綱的「情緒勒索」與「道德綁架」，都只是「恐時中情節」下羅織出來的藉口而已。

針對民進黨前立委郭正亮說，「全世界沒有防疫指揮官參選的」，吳思瑤以黃珊珊為例反擊，黃珊珊等同於台北的實質防疫指揮官，管的可比柯市長還多。另外，中廣董事長趙少康說：「要選就快辭」！吳思瑤說，陳時中已經豪氣宣示，「能選就會辭」，這是指「確定參選就辭職」，而不是一般多數帶職參選者往往到選戰最後階段再辭，若以同樣標準，享受立委舞台的蔣萬安，獨佔行政資源的黃珊珊，怎麼都惦惦不出聲。

吳思瑤說，國民黨要不要比照辦理？叫蔣萬安辭去立委，而批陳時中不要測風向，放眼總統的趙少康，自己要不要即刻起辭去每天在「帶風向」的媒體職務。

吳思瑤也質疑民眾黨，黃珊珊拿副市長資源當市長候選人，有沒有行政中立就讓社會公評。餘生職志是送柯進總統府的蔡壁如更語出驚人「民眾黨參選縣市長者，落選還可任原職」，柯黨言行的低素質與陳時中「參選就辭」的高標準，高下立判。

吳思瑤提到，台灣的另一個防疫奇觀，就是全球沒有任何一個防疫指揮官像陳時中這樣被不合理對待，有功無賞弄破要賠，做好防疫是天經地義，疫情一有起伏就要下台、就要槍斃，現在更走火入魔，疫情沒終結不能參選，防疫做太好也不能參選，呼籲停止對陳時中的情緒勒索與道德綁架。