中央流行疫情指揮中心昨宣布「追認防疫旅館隔離費用」，但適用範圍僅限去年12月14日至今年2月18日止，許多民眾不解，那以後被匡列隔離的人怎麼辦？指揮中心指揮官陳時中表示，居家隔離以不要讓民眾多負擔為原則，包括在家一人一室、專案送集中檢疫所，或是沒辦法一人一室也可以送集中檢疫所，這些都不用付錢；但如果地方政府或民眾執意要在防疫旅館隔離，「基本上是誰來送就由誰負責（出錢）」。

「對於居家隔離補助原則，詢問的人很多。」陳時中釋疑，從春節檢疫專案到昨天為止，經地方政府匡列為密切接觸，並安排住防疫旅館隔離者，中央就會承擔費用，由中央編列相關經費，讓地方來執行。

他強調，居家隔離以「不要讓民眾多負擔」為原則，公文已經發過了，那就要嚴格按照原來的規定方式來做，基本上以居家隔離一人一室為原則，如果無法符合這樣的條件，經過地方政府認可送到集中檢疫所，不收費用；另外如果列為專案，也會放到集中檢疫所，也是不收費用。

陳時中也隨即宣布，由於新北設計師衍伸宗教唱歌群聚的人數多，需要居家隔離的人數也多，因此以專案型態辦理，地方政府如有相關案件要送到集中檢疫所，我們就可以來安排；希望讓大家在匡列時能夠更放心去做。

有媒體詢問，隔離補助僅到昨天為止，未來遭匡列隔離的民眾該怎麼辦？陳時中無奈表示「我大概講了五次，沒關係再說一次」。他強調，隔離的原則有3種，在家裡隔離不用錢，第二個是群聚以專案型態來集中檢疫所也不用錢 ，第三個是地方不適合一人一室，送到集中檢疫所也不用錢。

陳時中指出，「本來只有這個方法，未來也只有這個方法」，只是因為過年期間有各種不方便，有些就直接送到防疫旅館，這跟我們規定不同的，基本上是「誰來送就由誰負責」；有些人說集中檢疫所我不想住，大家都來住兩萬元的，不能讓政府付錢，以後不會有這樣的情況。

對於部分縣市仍安排民眾至防疫旅館隔離，陳時中表示，地方政府如果有很多理由，執意要送到防疫旅館，或是認為對於市民服務比較好，就由地方政府來付；如果市民自己要住，就由市民自己付。