祖父級的新竹市民何寬明，退休後到新竹市北區親子館擔任志工，因過去在五金、機械的專業能力，加上常為孫子修玩具的經驗，搖身一變成為親子館內的「玩具醫生」，為孩子們提供隱藏版服務，不管是木馬推車、唱歌小熊、玩具餐車，在何阿公的巧手下都能「復活」。

市長林智堅表示，新竹市目前有1萬7000多名志工，每年服務時數高達250萬小時，感謝每位志工都無私奉獻所長，更為社會提供加值服務，他也要特別感謝70歲志工何寬明的巧手，讓孩子玩具夥伴重生，持續陪伴孩子成長。

何寬明說，他高中就讀機械科，曾任五金行學徒12年，之後還開業「金豐五金行」，熟悉各類工具、配件，孫子各類玩具都難不倒他，他也習慣收集孫子玩具各式配件，包含「螺絲」、「彈簧」等，某次他與孫子們還撿回廢棄餐車玩具組，補上螺絲，重新賦予玩具新生命，孫子們玩的超開心。

何寬明表示，他的太太劉碧珍先任北區親子館志工，曾請他協助修復親子館壞掉木馬推車，在太太、女兒鼓勵下，他也跟著太太一起進駐親子館當志工，他更是擔任玩具醫生，提供隱藏版的玩具修復服務。

何寬明回憶說，當玩具醫生後，曾替1位身障兒童維修1個會說故事的玩具熊，那位孩子天天都聽玩具熊講做事，但某日玩具態突然「秀抖」不說話了，家長知道他在親子館修玩具，立即請他幫忙。

但玩具熊電路複雜，他花了好多天才修復，不久就聽說，該名身障幼童語言能力突然大爆發，讓他備受感動，深覺原來幫孩子修復玩具也很有意義，更有成就感。

此外，何寬明也以10多年修復玩具的經驗，分享3大玩具修復祕訣，包括玩具最常見就是螺絲鎖壞，家長可購買新的螺絲或收集廢棄玩具的螺絲；另，電動玩具則常因碰撞導致接頭鬆脫，若家長有能力可以焊接方式修復；最後是電池玩具無法運作可能是接頭不良，此時可擦拭電池盒彈簧即可修復。

社會處長張柔指出，玩具是陪伴孩子成長的不可或缺的夥伴，卻也因為在孩子探索的過程中讓玩具損壞了，有了像何阿公這樣的專家，讓損壞的玩具再次重新發揮它的功能，除了小朋友開心，家長也都很感謝，期待玩具醫生的駐點也能吸引更多0至6歲的小朋友及家長探訪充滿溫度的北區親子館。

目前北區親子館仍非常需要志工投入服務，歡迎對服務親子有熱忱的民眾踴躍投入北區親子館志工的行列，洽詢電話：03-5230866。