【愛傳媒林銘聰專欄】科舉制度是中國古代的創舉，在歷史上存在有一千三百餘年，作為傳統政治文化中的重要內容，它曾經在社會演進過程中起了重要的影響。歷史上從來沒有一個制度是完美無缺，只能要求是「三公」，即是「公平、公正、公開」。

公元581年，北周靜帝禪讓帝位於楊堅，隋朝建立，結束了自西晉末年以來長達近300年的分裂局面。而擺在隋文帝楊堅前面的是一個百廢待興、百亂待治的局面，首要問題就是如何鞏固自己的權力，保證政令暢通。

隋文帝楊堅深知要徹底擺脫貴族政治的陰影，光靠殺戮是不可能實現的，因此楊堅採取了相對和緩的策略，與很多穩定政局的措施。其中在官僚體制上進行重大改革，不僅創立了三省六部制，而且開創了一種選取人才的方法，這就是被後世皇帝所採用且進化更完善的科舉制度。

公元587年，隋文帝正式設立分科考試制度，取代原來的「九品中正制」，自此選官不問出身門第。後來隋煬帝楊廣設置了進士科，跟隨一起建立的還有秀才科和明經科，明經科主要考察的是經學和時事實務政策，而進士科除了要考這兩門之外還要考的還有詩詞歌賦，是被選拔者的文化素養，也就是說在三科之中進士科的難度是最大的，所以一般考取的人也是最少的，但是一旦被選上就意味著自己的學問已經達到了極高水平。

「科舉」，廣義說詞指分科舉人或設科取士，約略同於貢舉，起始於漢代；狹義說詞指進士科舉，始於隋朝。科舉制的諸多特徵是經歷漫長的過程才逐漸形成的，從隋煬帝大業元年（605）進士科的創設，到清光緒三十一年（1905）廢除科舉，科舉制在中國歷史上存在1300年之久。

歷代科舉考試，選拔人才最精彩的一場，當屬宋仁宗嘉祐二年（1057）春天，宋朝禮部舉行全國大考，正副主考官為歐陽修和梅堯臣，皆為文壇一流名家。這次考試中，產生了數位炙手可熱名傳後世，在文學、哲學、軍事、政治方面的頂尖人才。

名單如下：八位文壇大家：曾鞏、程顥、程頤、張載、章衡、蘇軾、蘇轍、蘇洵。九位宰相：梁燾、林希、張璪、章惇、曾布、蘇轍、呂惠卿、王韶、鄭雍。宋學四派里的三派始祖：〈蜀學〉的蘇軾和蘇轍，〈洛學〉的程頤和程顥，〈關學〉的張載。

七個新法改革重要人物：曾布、張璪、章惇、鄧綰、呂惠卿、王韶、蔣之奇。

這場考試有個令人莞爾的故事：主考官歐陽修閱讀了蘇軾文章〈刑賞忠厚之至論〉，大為讚譽，其他考官也都一致認定這是最佳的文章，當為第一名。但是，歐陽修覺得只有他的學生曾鞏才能寫出如此文章，唯恐別人認為偏袒徇私，因此將此篇評為第二名。

當名字密封撕開後，映入眼簾的是「眉山蘇軾」，歐陽修又驚喜又後悔，驚喜的是文壇出現一位絕世才子，後悔的是沒評他為第一名。當年，曾鞏是三十九歲，而蘇軾只有二十一歲。

其中最經典一句「賞疑從與，所以廣恩也；罰疑從去，所以慎刑也」，大意是說「在獎賞的時候，可獎賞也可不獎賞時，那就要獎賞；在懲罰的時候，可懲罰也可不懲罰，那就不要懲罰」。這句話，把典型的儒家仁義思想，發揮到極致，詮釋到精髓。

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：維基百科截圖。

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