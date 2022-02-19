陳淑芳日前上上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的談話節目《36題愛上你》。 （公視提供）

陳淑芳初中時眉清目秀。（公視提供）

陳淑芳剛出道時身材纖細，擁有16吋的螞蟻腰。（公視提供）

陳淑芳在《36題》中曝光1歲時與父母合照。（公視提供）

82歲的金馬影后陳淑芳日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》，這位「礦場千金」出身的資深演員，竟被唐綺陽爆「從小到大沒有自己洗過頭髮」，自稱「戲癡」的她還直言「不能走路時也可以演坐輪椅的」。

陳淑芳出道逾一甲子，小時家庭富裕，爸爸是九份礦場老闆，唐綺陽還問她「千金小姐的待遇是這樣，聽說妳從小到大沒有自己洗過頭髮？」，陳淑芳說小時候是姑姑幫她洗，到了念國立藝專時，便每周跑到板橋美容院洗頭，引Sandy咋舌說「從今以後誰再說我是公主，我給你巴下去」。

陳淑芳在節目中曝光初中照片，自小即是美人胚，另一張剛出道劇照更秀出年輕時擁有纖細螞蟻腰，自豪「那個腰是16吋」。她16歲在西門町演話劇《漢宮春秋》，與當年的小生王玨、還有常楓、曹健合作，她描述當時穿古裝演妃子、跳宮廷舞，被服裝師讚嘆：「陳笑（陳淑芳本名），腰這麼小！」也因話劇演出被星探挖掘，就此登上螢幕。

獲金馬獎後工作邀約不斷，陳淑芳強調「絕不漲價」，她提及近來演出一名貧苦女乞丐角色」，她說：「我好喜歡！只有一集、一場戲，我也去了。」但身為老戲骨的陳淑芳自承得獎後「壓力倍增、擔子更重了」，坦言「現在只要一個鏡頭、一句話我都不能講錯」，也直率地說不會退休，「倒下去就退休了」。

陳淑芳越過多個人生的坎，在節目上說：「我今天晚上睡覺，明天眼睛有沒有張開不知道。」她進一步闡述自己的人生觀，認為「我們不能跟無常賽跑，它隨時要來我們都不知道，所以在世的時候，就要開開心心；昨天、前天很開心，今天我又活著，我要更開心」，快樂度日、把握當下的「3天哲學」讓3位主持人現場頻點頭稱是。內容將於明（20日）晚9時在公視首播，YAHOO TV、中華電信MOD則在晚10時跟播上架。