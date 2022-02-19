【愛傳媒樂風專欄】1920年，臺灣臺中廳馬芝堡鹿港街大有口323番地戶主施得水，在一尊女性神像前誠心禱告，口中念著：「弟子施得水，家住臺中廳馬芝堡鹿港街大有口323番地，仝髮妻林氏省，有親生長男名喚施能潭，生於己未年十一月二十三日未時，願拜洽義堂蘇府康夫人座下為義兒螟蛉子，祈求夫人能庇佑小兒四時有慶、八節無災至長大成人十六歲，現備有香花菓品金鈔來叩答神恩，並請蘇王爺做見證⋯⋯」

施得水口中的康夫人，有這麼一段故事⋯⋯

約兩百多年前，彰化縣芳苑永興一帶，有一位十八歲的康姓小姐。某日她突然對著家中祖先牌位上香，並告訴父母，她要嫁給鹿港泊仔寮一個姓蘇的。過沒幾天，農曆2月27日，蘇小姐就往生了。

同日，鹿港泊仔寮蘇府王爺降乩，告知信眾要去接「夫人」，眾人一頭霧水。而芳苑康家人也來到鹿港泊仔寮，要找一位姓蘇的卻找不到。

兩條消息在鹿港傳開後，大家恍然大悟！原來芳苑康家人要找的蘇先生就是泊仔寮蘇府王爺；而蘇王爺要接的夫人就是芳苑的蘇小姐！

而這段人神聯姻故事中的「新郎」，就是現今洽義堂的主神蘇府王爺，根據古老傳說，是清朝時一位賣貨郎背著王爺神像來臺，來到泊仔寮一帶，神像突然變很重（很熟悉的橋段），賣貨郎認為王爺想駐駕於此，蘇王信仰便在此地奠基。

當時原本是採爐主輪祀制，尚未建廟，自從王爺娶親後，康夫人的人氣也是直線上升，家中若有小孩不好帶的，都會來請康夫人收為義子，或請夫人幫忙管教。甚至請出康夫人神像至婦女做月子的房間繞一圈，並在新生兒的面前晃三下，嬰兒會更好帶。由於夫人媽實在太紅，出宮幫忙的時間比待在廟裡的時間還長。

1968年，信徒集資建了洽義堂，王爺終於有了自己的宮殿。年久月深，芳苑一帶早已忘了康小姐嫁蘇王爺的傳說。洽義堂剛建廟時，康夫人指示信徒要到芳苑找娘家後代來祭拜，信徒們沒能完成任務。

2003年，廟中乩童夢見康夫人指示一景，要信徒回她「後頭厝」尋找康家後人來祭拜，廟中信徒二度踏上尋人之路，一群人東問西問，徒勞無功，正當心灰意冷準備回鹿港時，乩童突然看見一棵大榕樹，和夫人夢中所示十分相似，向樹旁人家詢問，竟然就是康家後代！

這回成功在芳苑永興找到康家後人，康家方知有祖先成神的光榮事蹟。此後年年回洽義堂來敬拜他們的「姑婆祖」。而康夫人每年也會回芳苑娘家，地點就選在當地主祀康府千歲的青龍宮。

這段蘇王爺娶親的故事，是不是很有趣呢，可惜現在康夫人神像被比較高大的其他神像擋住，想拍到康夫人聖容並不容易，我只拍到夫人神龕的上半部而已，就請讀者自行去網路上搜尋照片囉。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。