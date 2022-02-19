重訓的基本服裝是透氣、排汗佳的運動服，幾乎沒有人會穿尼龍材質的泳裝，但這名身材火辣的美女卻反其道而行，南韓YouTube頻道「Realgraphic」最新一集找來一名長髮正妹在健身房運動，只見她穿著死庫水泳衣，最後直接上空抹保養品，大尺度的畫面讓網友看得鼻血狂流。

南韓YouTube頻道「Realgraphic」的風格性感、養眼，側拍女性體驗各種情境，這些影片的共通點都是衣服布料很少，再透過安排過的取景角度，捕捉到女性若隱若現的身材曲線。16日該頻道再下猛藥，找來長相清秀、上圍傲人的長髮美女當主角。畫面中，她衣著超貼身的死庫水泳裝，在重訓器材上認真地訓練核心肌群，一雙長腿晃呀晃，S型身材一覽無遺。接著鏡頭轉到背面，小巧的美尻線條曼妙，幾乎沒什麼贅肉。

這時候突然有把剪刀入鏡，將該正妹的上半身泳裝剪開，從側面的角度來看，直接辣露雪白雙峰，但她絲毫不在意，還開始搽起身體乳液，鏡頭從修長美腿帶到上空的胴體，眾多男網友看得心癢癢，紛紛湧入留言：「充滿激情的運動」、「身材很好」、「我瘋了」、「很棒的影片」、「想知道女生的IG」、「確定這是健身房嗎」等。