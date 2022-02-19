台灣啤酒英熊職業籃球隊19日正式宣布與Up直播成為合作夥伴。本次合作內容將以台啤英熊啦啦隊「小調啤」為主，由啦啦隊中7位小調啤正式成為Up直播主，包含曼萍、纁曖、姿姿、Yami、Maggie、Queena等人，已陸續從2月開始將定期上線與粉絲見面，展現平時在球場以外，私下最真實的生活、特別才藝，也能最直接的與球迷溝通互動。

台啤英熊總經理哈孝遠表示，「很感謝越來越多企業願意支持台灣籃球，尤其是Up直播平台能讓無法到場和小調啤一起為台啤英熊加油的球迷，可以在線上也見到他們，並分享私下生活互動，拉近球隊與球迷之間的距離。」

全球第一直播平台「Up直播」致力於創造多方面的優質直播內容，持續拓展運動產業的職涯發展培訓。本次與台啤英熊啦啦隊小調啤合作，讓粉絲除了在台啤英熊主場外，也能透過網路在螢幕前關注，近距離的互動分享生活動態，Up直播的上億用戶均可一鍵體驗小調啤的舞台魅力。

Up直播執行長葉冠義表示：「很開心能夠持續在運動產業中拓展，與台啤英熊開創優質內容，我們也期盼接下來能提供更多各行業的職人們獲取穩定收益的機會，直播每個人的精彩。」

哈孝遠也笑稱：「小調啤也是台啤英熊非常重要、不可或缺的元素之一，所以我自己平常也都很關心她們的近況。先前也和纁曖、Yuki一起上過綜藝三國智，她們都很活潑有活力，主持群都非常喜歡她們，球迷也在Up直播上遇到小調啤們也絕對不會失望。」