寇世勳難過送別好友巴戈。（羅永銘攝）

資深藝人巴戈日前病逝，享壽68歲，今（19日）是靈堂開放第2天，好友寇世勳下午1點前來致意，僅透露向巴戈說「一路好走」，便離開不願受訪。屈中恆2周前他才面對好友明金成離世，今來送別大前輩，不禁感嘆「這什麼年月啊！要在這段時間...希望巴哥哥在天，跟明導互相照顧」。

屈中恆過去深受巴戈的照顧，「我很謝謝巴哥哥，20多年前在節目《雞蛋碰石頭》的照顧，也有一起演出連續劇《婆媳過招千百回》，他很照顧我」，不過這些年並沒有特別聯繫，所以也不清楚對方生病一事，也因此得知巴戈噩耗時，讓他相當意外。