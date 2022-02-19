行政院長蘇貞昌。（資料照/范揚光攝）

疫情趨緩陳時中可選台北市長？ 蘇貞昌一番話回應了

被外界視為民進黨參選2022台北市長熱門人選的指揮官陳時中，昨(18日)透露「能選的話一定會辭職」，今(19日)則強調，沒有控制好疫情，就不具備選舉資格。對此。行政院長蘇貞昌今接受媒體聯訪時表示，「希望現在更進一步來努力，看怎麼樣子讓防疫跟經濟共存」，讓經濟以及民眾的生活都能恢復正常。

蘇貞昌出席「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，有媒體詢問「陳時中說疫情趨緩才有參選資格，那想請教目前疫情趨緩了嗎？現在陳時中有資格了嗎？」他雖未正面回應，但說「在陳時中指揮官領導的指揮中心有效運作，及國人配合，還有政府全力運作，台灣防疫成績在世界上被評比為第1名，而且我們也看到周邊國家疫情嚴峻的情形下，台灣仍能控制疫情，這是相當的不簡單」。

蘇貞昌表示，我們希望現在更進一步來努力，看怎麼樣子讓防疫跟經濟共存，在經濟，我們於世界舉世滔滔中有了最好的成績後，我們也要讓疫情得到好的控制，讓經濟以及民眾的生活都能恢復正常。