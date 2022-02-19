侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝）

侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝）

侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝）

侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝）

侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝）

新北市捷運建設中安坑輕軌整體進度已達86％，新北市長侯友宜今（19）日前往視察，並親自乘坐列車參與平面段動態測試，測試經過大致平穩。侯友宜表示，輕軌建設一切以安全為優先，期許安坑輕軌今年底能如期如質通車，帶給當地民眾更便捷的交通運輸系統。

安坑輕軌今進行第一階段平面路線動態列車測試，檢測行駛間與剎車時的穩定度等項目，侯友宜強調，輕軌測試最重要的目的就是確保安全，在演練過程中鉅細靡遺的記錄所有狀況，以利工程調整至最佳狀態，讓民眾未來能享有舒適的乘車體驗。

侯友宜表示，安坑輕軌銜接環狀線十四張站，通車後能為在地居民省下20分鐘的車程，前往大台北地區更加快速便利，期盼今年底能順利完工，讓便捷又美麗的安坑輕軌如期全線通車。

新北市捷運局表示，安坑輕軌為新北市重點政策「三環六線」之ㄧ，去年9月首輛列車運抵機場，目前已有9輛列車陸續到場，預計今年4月15輛列車將全數到齊；目前整體工程進度已達8成6，待年底機電系統通過測試，捷運公司人員進駐，完成正常營運、降級營運等各式情境模擬演練，確保一切安全無虞後，將全線通車提供民眾搭乘。

安坑輕軌全線位於新店區，全長7.5公里，由起點K1雙城站延伸至K9十四張站銜接捷運環狀線，列車整體國產比例達42％，車身以市民最高票選的「光耀金」塗裝，象徵榮耀古今莊城，帶來穩定安居及商機活絡的氛圍。